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Беларусь в европейской десятке по доступности газа для населения

07.06.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь вошла в десятку европейских стран с самым доступным газом, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.



Расположившись на 10-й строчке рейтинга, Беларусь может похвастать тем, что в стране на среднюю зарплату можно купить 3265,9 куб м газа. Пи этом стоимость газа за кубометр в рублях составляет 10,8 российских рублей. Это всего на 4,3 российских рубля больше, чем в РФ, утверждают авторы исследования, пишет officelife.media.

За год стоимость газа для Беларуси изменилась на 14,5%. И составляет в долларах за 1 тыс куб м — $146,7.

В целом, по стоимости газа Беларусь входит в тройку стран с самым дешевым газом, уступая лишь Казахстану (4,3 российских рубля за куб м) и России (6,5 российских рублей за куб м).

Лидерами рейтинга доступности газа являются: Люксембург, Казахстан, Россия. В аутсайдерах рейтинга — Молдавия и Украина.

Эксперты объясняют, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. В исследовании прежде всего оценивается объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран.

Первенство Люксембурга объясняется тем, что среднестатистический житель этого государства на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 9,1 тыс. кубометров газа.
 
 
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Беларусь вошла в десятку европейских стран с самым доступным газом, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
 
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