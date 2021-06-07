|
Словения отозвала согласие на работу белорусского почетного консульства в Любляне
Источник материала: Партизан
Такая позиция Словении связана с внутриполитической ситуацией в Беларуси, а также оценки этой ситуации почетным консулом.
Янез Шкрабец. Фото: Википедия
Ранее министр иностранных дел Словении Анже Логар высказался о том, что присутствует вероятность закрытия почетного консульства Беларуси в Словении.
В Словении подчеркивали, что ждут ответа от почетного консула Янеза Шкрабеца относительно его позиции о происходящих внутриполитических событиях в Беларуси.
Отмечалось, что Словения не будет предпринимать никаких шагов, если Шкрабец «осудит действия режима».
В противном случае, так как Словения дает разрешение на деятельность почетного консула, она также может его отозвать, – передает слова Логара издание siol.net.
Сообщается, что решение об отзыве согласия правительства Республики Словения на открытие почетного консульства Беларуси было опубликовано в «Официальном вестнике» и вступило в силу 4 июня.
Ранее сообщалось, что Янез Шкрабец являлся почетным консулом Беларуси в Словении с 2014 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая позиция Словении связана с внутриполитической ситуацией в Беларуси, а также оценки этой ситуации почетным консулом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)