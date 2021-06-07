﻿ Словения отозвала согласие на работу белорусского почетного консульства в Любляне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Словения отозвала согласие на работу белорусского почетного консульства в Любляне

07.06.2021 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Такая позиция Словении связана с внутриполитической ситуацией в Беларуси, а также оценки этой ситуации почетным консулом.


Янез Шкрабец. Фото: Википедия

Ранее министр иностранных дел Словении Анже Логар высказался о том, что присутствует вероятность закрытия почетного консульства Беларуси в Словении.

В Словении подчеркивали, что ждут ответа от почетного консула Янеза Шкрабеца относительно его позиции о  происходящих внутриполитических событиях в Беларуси.

Отмечалось, что Словения не будет предпринимать никаких шагов, если Шкрабец «осудит действия режима».

В противном случае, так как Словения дает разрешение на деятельность почетного консула, она также может его отозвать, – передает слова Логара издание siol.net.

Сообщается, что решение об отзыве согласия правительства Республики Словения на открытие почетного консульства Беларуси было опубликовано в «Официальном вестнике» и вступило в силу 4 июня.

Ранее сообщалось, что Янез Шкрабец являлся почетным консулом Беларуси в Словении с 2014 года. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая позиция Словении связана с внутриполитической ситуацией в Беларуси, а также оценки этой ситуации почетным консулом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Словения отозвала согласие на работу белорусского почетного консульства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by