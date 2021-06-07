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В минском дворе хотели построить корпуса Академии МВД, но жители выступили против. И что в итоге?

07.06.2021 08:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В апреле минчанам предложили поучаствовать в общественном обсуждении, на котором решался вопрос строительства общежития и учебного корпуса для Академии МВД во дворе между школой и жилыми домами — рядом с самой академией, представители которой хотят прирасти площадями так, чтобы новые корпуса были рядом, а не где-то на отшибе. На встрече собравшиеся единогласно высказались против новых построек, а сегодня стало известно, что проект будет доработан. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Что за корпуса?

Стройку хотят начать во внутреннем дворе, образовавшемся между домами №43 на проспекте Независимости, №16 на улице Красной и гимназией №23. Для строительства нужно снести старые гаражи — это 75% площади, еще 25% занимает зеленая зона. По задумке это пространство может занять пятиэтажное здание учебного корпуса и шестиэтажное общежитие.

В минском дворе хотели построить корпуса Академии МВД, но жители выступили против. И что в итоге?
В минском дворе хотели построить корпуса Академии МВД, но жители выступили против. И что в итоге?
В минском дворе хотели построить корпуса Академии МВД, но жители выступили против. И что в итоге?

Так и построят?

Вероятно, построят, но не так. За время обсуждения в администрацию Советского района поступило девять обращений, в том числе одно коллективное с 242 подписями. Жители были единодушны и высказались против реализации концепции. Главный посыл, звучавший в письмах, — ближайшие к академии жилые дома фактически лишаются дворового пространства, один из корпусов вуза вырастает буквально впритык к дому №14 на ул. Красной.

В минском дворе хотели построить корпуса Академии МВД, но жители выступили против. И что в итоге?

На архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе города было решено, что представленный презентационный материал недостаточно информативен. Поэтому рекомендовано доработать архитектурно-планировочную концепцию. При этом учесть замечания и предложения участников обсуждения. А именно: выполнить комплексный градостроительный анализ всей территории квартала, дополнить обоснованными иллюстративными и текстовыми материалами, в которых будет отражено соблюдение инсоляции, нормативов по плотности застройки, озеленению и транспортному обслуживанию как существующих жилых и общественных зданий, так и вновь возводимых, а также требований охранных зон зданий историко-культурного наследия.

Совет предложил заказчику и проектной организации рассмотреть возможность размещения пристроенных корпусов вместо отдельно стоящих.

Доработанную концепцию необходимо представить на согласование в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

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Теги: Минск
 
 
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