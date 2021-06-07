Где шарик? Сеть до последнего заказывала товар и вдруг ликвидировалась. Поставщики ищут крайнего

Источник материала: Onliner С виду «московская схема» проста: берешь у поставщика товар с отсрочкой, не платишь никогда, ликвидируешь свою фирму (при предоплате работает в обратную сторону). Иногда в «московскую схему» уходят целенаправленно, иногда — под гнетом обстоятельств. Но нельзя просто взять и не расплатиться. Надо же как-то жить дальше, находить других поставщиков. И, главное, не угодить под уголовное дело. Прямо в этот момент семь (минимум) белорусских производителей и поставщиков пытаются отнять свой товар у очередной торговой компании. Сумму называют нормальную: 3 297 863 рубля 60 копеек. Предчувствуют плохое. Речь про то, что изначально называлось ООО «Торговый дом „Радуга-свет“».

Сетевые неувязки

«Радуга» — это приличная (по размерам и репутации) сеть магазинов и ресторанов с центром в Солигорске. Недавно мы рассказывали про странные события в этом городе. В сети тогда состояли 15 магазинов (не только в Солигорске). Теперь уже меньше — на корпоративном сайте значатся шесть, другие меняют собственника.

Там случился спор совладельцев, в котором посторонний человек сломает шею. Для таких ситуаций есть удобное определение: ничего не понятно, но очень интересно. Многих тронул ролик, в котором жена основателя сети Наталья Заяц произносит: «Если вы смотрите это видео, то, вероятно, меня и моей семьи уже нет». И рассказывает про угрозы...





На самом деле семья Андрея и Натальи Заяц цела. Но с «Радугой» все сложно. В группе «Солигорские автолюбители» есть несколько сумбурное описание той истории от одной из анонимных сторон (которых больше двух), желающие могут вникнуть. Сопровождается это видеофайлами, приятного в которых мало — крики и толкотня.

Но это отдельная глава противостояния. Сейчас успешная некогда сеть будет интересовать нас с другого ракурса — с точки зрения компаний, которые поставляли товар в ее магазины и не дождались денег. Товар им тоже не отдают. Написали в редакцию: придайте ситуацию огласке.

Вообще-то не только в редакцию.

«Просим провести проверку действий должностных лиц ООО „Торговый дом «Радуга-свет»“ и ООО „Радуга-свет“ на предмет совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 209 УК, с целью завладения денежными и материальными средствами огромного количества субъектов хозяйствования в особо крупном размере», — это суть обращения семи белорусских компаний в ДФР, СК и прокуратуру.

На самом деле пострадавших, возможно, больше. Тогда и сумму надо будет пересчитывать.

Самоликвидация

По версии директоров, подписавшихся под заявлением, расклад такой (приготовьтесь к быстрому перемещению наперстков):

21 мая 2020 года ООО «Торговый дом „Радуга-свет“» (существующее с 2004 года) создает фирму ООО «Радуга-свет»;

25 июня 2020 года ООО «Торговый дом „Радуга-свет“» выходит из состава участников ООО «Радуга-свет»;

7 апреля 2021 года из состава ООО «Радуга-свет» выходит также учредитель ООО «Торговый дом „Радуга-свет“» Андрей Заяц;

30 апреля 2021 года принято решение о ликвидации ООО «Торговый дом „Радуга-свет“».

На этот момент сеть уже должна поставщикам (с их слов) те самые 3 297 863 рубля 60 копеек. Заметили, где шарик? Ну то есть товар на полтора миллиона долларов. Мы тоже.

Как бы то ни было, получилось, что ныне действующее ООО «Радуга-свет» уже никак не связано с учредившим ее ТД «Радуга-свет». И не факт, что обязано рассчитываться по материнским долгам.

На самом деле между строк там происходили и другие важные организационные мероприятия. Про них чуть ниже.

Сеть заказывала товар до последнего момента и максимально убедительно обещала заплатить за прежние партии. А потом, говорят директора, их поставили перед фактом: заказчик самоликвидируется. Компании, у которых зависла уже поставленная в сеть продукция (в основном алкоголь), принялись рыть самостоятельно. Возникли тревожные ощущения — но их к делу не пришьешь. А что пришьешь?

Где деньги?

Еще недавно поставщики были вполне довольны сотрудничеством с солигорской сетью. Говорят, брала хорошо, расплачивалась нормально (с отсрочкой в полтора месяца), магазины выглядели прекрасно. Ничто не предвещало проблем, которые откуда-то вывалились в начале 2021-го.

Менеджеры поставщиков, которых ситуация застала врасплох, гурьбой и вразнобой пытались выбить свои деньги или хотя бы вернуть часть товара и завезенного торгового оборудования. Получалось плохо.

— Мы очень душевно разговаривали, с нами обещали расплатиться. Казалось, проблема почти решена, — это рассказ директора, у которого в «Радуге» зависли напитки на несколько десятков тысяч рублей. ­— Знаю, те, что поопытней, даже спорили с более наивными коллегами на бутылку коньяка, что, мол, эти обещания ничего не стоят. Так и получилось. Там просто трубку перестали снимать... Когда все же еще раз удалось встретиться с их менеджерами, разговор был уже не такой теплый: «у нас проблемы», «денег нет», кто-то им не заплатил, «решили подать на ликвидацию». И фактически выставили нас за дверь.

Сколько еще существует таких директоров — пока непонятно, нам достоверно известно о семи. Время покажет.

Пока поставщиков сбивает с толку еще один момент: их товар, некогда поставленный в адрес ТД «Радуга-свет», каким-то образом оказался передан ООО «Радуга-свет» (которое, если мы и поставщики правильно поняли, уже не имеет отношения к ТД). Товар красиво стоит на прилавках: забрать нельзя, но разрешается смотреть и даже покупать.

Пять цветов радуги

Дальше станет немного понятней, для чего нам в школе показывали опыт со стеклянной призмой и что имели в виду, рассказывая про разложение белого света на радужный спектр. Вообще, есть устоявшиеся признаки того, что вам собираются не отдать долг. Это не относится именно к «Радуге», это общая практика.





Одна из важных народных примет — дробление. Другими словами, наперстков становится больше. (А шарика, возможно, вообще уже нет.) Все легально (наверное): регистрируются новые фирмы, часто по одному адресу. Уже столкнувшиеся с таким предприниматели объясняют: размножение компании применяется для того, чтобы долги повесить на труп (пока он еще тепленький), а активы размазать как можно более тонким слоем. Так кредиторам труднее потом что-то собрать и вообще найти крайнего.

Связанный прием — чехарда из учредителей, имен и плохо склоняемых названий (желательно похожих друг на друга). В итоге дочернее предприятие теряет связь с «матерью», а у кредиторов взрывается мозг — они перестают понимать, кому предъявлять претензии.

По ссылке довольно изысканный пример.

В Могилеве долгострой, а в Женеве часики. Как «швейцарский» бизнесмен продал белорусам несуществующий ТЦ

Сегодня «Картотека» выдает по адресу всех видов «Радуги» (Солигорск, ул. Строителей, 39) еще минимум пять фирм, родившихся в апреле нынешнего года (но до решения о ликвидации ТД «Радуга-свет»). Одна из них, судя по госреестру, прожила один день, потом ликвидировалась в результате реорганизации.

Тут нельзя торопиться с выводами: названия однотипные, кабинеты разные, доказанной связи нет. Совпадение?

Вообще-то, после объявления о ликвидации фирмы у кредиторов есть два месяца на предъявление требований. У ТД «Радуга-свет» этот счетчик включился только 30 апреля. Ликвидатору тоже нужно время на сбор информации, составление реестра требований...

Так может, еще рассчитаются? Чего все переполошились?

Ждем развязки

Пока в этой истории много пробелов. Сами обеспокоенные поставщики вроде и проявляют инициативу, и рассказывают с жаром о потерях, но тут же сопровождают свой рассказ кучей невнятных оговорок, которые сильно размазывают картину. Судя по словам бизнесменов, правоохранительные органы уже проводят какие-то действия по их письму. Говорят, «на отписки не похоже». О предварительных результатах и процессуальном состоянии этой истории должно стать известно к середине июня. Грубо говоря, мы узнаем, есть ли основания для полноценного уголовного дела или снова «гражданские отношения».

Также мы обратились за комментарием в компанию «Антикризисный консалтинг ACC BY», которой поручена ликвидация ООО «Торговый дом „Радуга-свет“». Важно понять, есть ли там что ликвидировать — иными словами, имущество, которым можно гасить долги. Если будет получен ответ, мы его опубликуем.

Что касается самой «Радуги», то сайт у нее вроде как живой. Только телефоны не отвечают. Связаться с кем-либо из ООО «Радуга-свет» нам так и не удалось. Очень хочется услышать вторую сторону.

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