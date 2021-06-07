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Где шарик? Сеть до последнего заказывала товар и вдруг ликвидировалась. Поставщики ищут крайнего
Источник материала: Onliner
С виду «московская схема» проста: берешь у поставщика товар с отсрочкой, не платишь никогда, ликвидируешь свою фирму (при предоплате работает в обратную сторону). Иногда в «московскую схему» уходят целенаправленно, иногда — под гнетом обстоятельств. Но нельзя просто взять и не расплатиться. Надо же как-то жить дальше, находить других поставщиков. И, главное, не угодить под уголовное дело. Прямо в этот момент семь (минимум) белорусских производителей и поставщиков пытаются отнять свой товар у очередной торговой компании. Сумму называют нормальную: 3 297 863 рубля 60 копеек. Предчувствуют плохое. Речь про то, что изначально называлось ООО «Торговый дом „Радуга-свет“».
Сетевые неувязки
«Радуга» — это приличная (по размерам и репутации) сеть магазинов и ресторанов с центром в Солигорске. Недавно мы
Там случился спор совладельцев, в котором посторонний человек сломает шею. Для таких ситуаций есть удобное определение: ничего не понятно, но очень интересно. Многих тронул ролик, в котором жена основателя сети Наталья Заяц произносит: «Если вы смотрите это видео, то, вероятно, меня и моей семьи уже нет». И рассказывает про угрозы...
На самом деле семья Андрея и Натальи Заяц цела. Но с «Радугой» все сложно. В группе «Солигорские автолюбители» есть несколько сумбурное
Но это отдельная глава противостояния. Сейчас успешная некогда сеть будет интересовать нас с другого ракурса — с точки зрения компаний, которые поставляли товар в ее магазины и не дождались денег. Товар им тоже не отдают. Написали в редакцию: придайте ситуацию огласке.
Вообще-то не только в редакцию.
«Просим провести проверку действий должностных лиц ООО „Торговый дом «Радуга-свет»“ и ООО „Радуга-свет“ на предмет совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 209 УК, с целью завладения денежными и материальными средствами огромного количества субъектов хозяйствования в особо крупном размере», — это суть обращения семи белорусских компаний в ДФР, СК и прокуратуру.
На самом деле пострадавших, возможно, больше. Тогда и сумму надо будет пересчитывать.
Самоликвидация
По версии директоров, подписавшихся под заявлением, расклад такой (приготовьтесь к быстрому перемещению наперстков):
На этот момент сеть уже должна поставщикам (с их слов) те самые 3 297 863 рубля 60 копеек. Заметили, где шарик? Ну то есть товар на полтора миллиона долларов. Мы тоже.
Как бы то ни было, получилось, что ныне действующее ООО «Радуга-свет» уже никак не связано с учредившим ее ТД «Радуга-свет». И не факт, что обязано рассчитываться по материнским долгам.
На самом деле между строк там происходили и другие важные организационные мероприятия. Про них чуть ниже.
Сеть заказывала товар до последнего момента и максимально убедительно обещала заплатить за прежние партии. А потом, говорят директора, их поставили перед фактом: заказчик самоликвидируется. Компании, у которых зависла уже поставленная в сеть продукция (в основном алкоголь), принялись рыть самостоятельно. Возникли тревожные ощущения — но их к делу не пришьешь. А что пришьешь?
Где деньги?
Еще недавно поставщики были вполне довольны сотрудничеством с солигорской сетью. Говорят, брала хорошо, расплачивалась нормально (с отсрочкой в полтора месяца), магазины выглядели прекрасно. Ничто не предвещало проблем, которые откуда-то вывалились в начале 2021-го.
Менеджеры поставщиков, которых ситуация застала врасплох, гурьбой и вразнобой пытались выбить свои деньги или хотя бы вернуть часть товара и завезенного торгового оборудования. Получалось плохо.
— Мы очень душевно разговаривали, с нами обещали расплатиться. Казалось, проблема почти решена, — это рассказ директора, у которого в «Радуге» зависли напитки на несколько десятков тысяч рублей. — Знаю, те, что поопытней, даже спорили с более наивными коллегами на бутылку коньяка, что, мол, эти обещания ничего не стоят. Так и получилось. Там просто трубку перестали снимать... Когда все же еще раз удалось встретиться с их менеджерами, разговор был уже не такой теплый: «у нас проблемы», «денег нет», кто-то им не заплатил, «решили подать на ликвидацию». И фактически выставили нас за дверь.
Сколько еще существует таких директоров — пока непонятно, нам достоверно известно о семи. Время покажет.
Пока поставщиков сбивает с толку еще один момент: их товар, некогда поставленный в адрес ТД «Радуга-свет», каким-то образом оказался передан ООО «Радуга-свет» (которое, если мы и поставщики правильно поняли, уже не имеет отношения к ТД). Товар красиво стоит на прилавках: забрать нельзя, но разрешается смотреть и даже покупать.
Пять цветов радуги
Дальше станет немного понятней, для чего нам в школе показывали опыт со стеклянной призмой и что имели в виду, рассказывая про разложение белого света на радужный спектр. Вообще, есть устоявшиеся признаки того, что вам собираются не отдать долг. Это не относится именно к «Радуге», это общая практика.
Одна из важных народных примет — дробление. Другими словами, наперстков становится больше. (А шарика, возможно, вообще уже нет.) Все легально (наверное): регистрируются новые фирмы, часто по одному адресу. Уже столкнувшиеся с таким предприниматели объясняют: размножение компании применяется для того, чтобы долги повесить на труп (пока он еще тепленький), а активы размазать как можно более тонким слоем. Так кредиторам труднее потом что-то собрать и вообще найти крайнего.
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