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"Ой, цветет рябина..." Сегодня на это советуют обратить особое внимание

07.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 июня православная церковь отмечает третье обретение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи.





В народе считали, что именно с 7 июня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.

О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».

Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям.

«Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди.

C мором скотины боролись разными способами. Например, заставляли проходить через пепелище от костра.

В то же время сильная роса в этот день — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай.

«Без росы и трава не растет», – так говорили по этому поводу.

Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день — ждали хороший урожай, а поздний расцвет рябины обещал долгую осень.
 
 
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7 июня православная церковь отмечает третье обретение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи.
 
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