Кочарян потратил на охоту в Африке до 100 тыс. долларов









Кроме того, стало известно, сколько было потрачено Робертом Кочаряном и его сыном Седраком в целом на охоту в 2009 году в Танзании.





Как оказалось, это была не единственная сафари-охота Кочаряна на экзотических животных.





"Так, по нашим данным, отстрел льва стоит в диапазоне 22-50 тыс. долларов, леопарда - от 22 тыс. долларов, буйвола - от 10 до 20 тыс. долларов, зебры - от 7 до 10 тыс. долларов, антилопы Гну - от 3 до 5 тыс. евро.





По самым скромным подсчетам Кочаряны потратили на охоту вместе с проживанием, арендой оружия и прочими расходами примерно 80-100 тыс. долларов", - пишет автор публикации, проживающий в Ереване.





пишет ru.oxu.az. "Это отдых олигархов. У этого человека, когда он приехал в Армению и стал президентом, был лишь рваный свитер и такие же рваные штаны. Так откуда у них столько денег-то? И вы хотите сказать, что он не грабил нашу с вами страну?", - задаются вопросом пользователи армянского сегмента соцсетей,ru.oxu.az.











