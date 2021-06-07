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Кочарян потратил на охоту в Африке до 100 тыс. долларов

07.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В соцсетях распространились фотокадры с сафари-тура экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который последний устроил в Танзании.



Кроме того, стало известно, сколько было потрачено Робертом Кочаряном и его сыном Седраком в целом на охоту в 2009 году в Танзании.

Как оказалось, это была не единственная сафари-охота Кочаряна на экзотических животных.

"Так, по нашим данным, отстрел льва стоит в диапазоне 22-50 тыс. долларов, леопарда - от 22 тыс. долларов, буйвола - от 10 до 20 тыс. долларов, зебры - от 7 до 10 тыс. долларов, антилопы Гну - от 3 до 5 тыс. евро.

По самым скромным подсчетам Кочаряны потратили на охоту вместе с проживанием, арендой оружия и прочими расходами примерно 80-100 тыс. долларов", - пишет автор публикации, проживающий в Ереване.

"Это отдых олигархов. У этого человека, когда он приехал в Армению и стал президентом, был лишь рваный свитер и такие же рваные штаны. Так откуда у них столько денег-то? И вы хотите сказать, что он не грабил нашу с вами страну?", - задаются вопросом пользователи армянского сегмента соцсетей, пишет ru.oxu.az.
 
 
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В соцсетях распространились фотокадры с сафари-тура экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который последний устроил в Танзании.
 
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