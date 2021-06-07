В Европарламенте выступили за включение балканских стран в ЕС













"Расширение [Евросоюза] может принести огромные выгоды как для региона, так и для Европы в целом", - сказал он.





По словам Сассоли, увеличение территории Евросоюза - это "позитивный проект мира и процветания". При этом парламентарий добавил, что сроки присоединения стран Западных Балкан к альянсу будут напрямую зависеть от их соответствия определенным критериям.





На сегодняшний день кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция.