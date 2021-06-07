﻿ В Балтийском море начались военно-морские учения НАТО Baltops. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Балтийском море начались военно-морские учения НАТО Baltops

07.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Балтийском море в воскресенье стартовали крупные военно-морские учения НАТО Baltops, сообщили в североатлантическом альянсе.




В учениях, проходящих уже в 50-й раз, участвуют 16 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия. Они продлятся до 18 июня. Всего задействовано 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов и в общей сложности 4 тыс. военнослужащих, пишет interfax.by.

В ходе учений будут отрабатываться операции по противолодочной борьбе, противовоздушной обороне, противоминной борьбе, а также будет осуществлена высадка десанта на побережье Литвы.

"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу взаимодействия альянса", - заявил командующий маневрами и 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк.

Учения будут состоять из двух фаз. В ходе первых шести дней корабли, самолеты и вертолеты будут выполнять задачи в районе Датских проливов, участвуя в морских операциях по обеспечению доступа и свободы навигации. Затем учения переместятся на восток Балтики.

Командование учениями будет осуществляться с борта командно-штабного корабля 6-го оперативного флота США Mount Whitney ("Маунт Уитни").

Накануне в Балтийское море зашел ракетный эсминец ВМС США Roosevelt ("Рузвельт"), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis "Иджис".

Перед началом учений все участвующие корабли прибыли в польский порт Гдыня.

Учения Baltops регулярно проводятся в регионе Балтийского моря с 1972 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Балтийском море в воскресенье стартовали крупные военно-морские учения НАТО Baltops, сообщили в североатлантическом альянсе.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Асіповічах у бойцы каля рэстарана загінуў ваенкам Рэчыцкага і Лоеўскага раёнаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by