﻿ Сборная Казахстана после ЧМ-2021 обошла белорусов в мировом рейтинге. 21.by
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Сборная Казахстана после ЧМ-2021 обошла белорусов в мировом рейтинге

07.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси по итогам чемпионата мира по хоккею-2021 в Риге опустилась на одну позицию в мировом рейтинге ИИХФ и занимает 14-е место с 2320 очками. На 13-й строчке команда Казахстана, у которой 2365 балллов.



Первое место у чемпионов мира канадцев (3235), второе у серебряных медалистов ЧМ-2021 финнов (3125), третьи россияне (3050).

Отметим, что сборная Великобритании, с которой белорусам сражаться на ЧМ-2022, поднялась на три позиции и занимает 16-е место (2280), пишет Прессбол.
 
 
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Сборная Беларуси по итогам чемпионата мира по хоккею-2021 в Риге опустилась на одну позицию в мировом рейтинге ИИХФ и занимает 14-е место с 2320 очками. На 13-й строчке...
 
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