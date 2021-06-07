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В Осиповичах в драке силовик убил военкома
Источник материала: UDF
Сергей Плесский / sb.by
Плесский был в Осиповичах в командировке на военных учениях. После окончания учений, он пришел с коллегами в ресторан. Там возник конфликт с другой компанией.
«Потом, вроде, все успокоились, вышли на улицу. Затем ребята опять что-то не поделили. Один ударил второго. Тот упал с лестницы и ударился о плитку», — рассказал очевидец событий.
Приехавшие медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.
Еще один собеседник портала рассказал журналистам, что видел запись с видеокамер ресторана. По его словам, удар был только один — ногой в голову. После чего мужчина упал и умер.
Местные жители говорят, что узнали автора смертельного удара. Якобы его зовут Владислав. Он родом из Осиповичей, и здесь до сих пор живут его родственники. Еще о нем известно, что он работает в силовых структурах.
«Раньше он уже дрался, в том числе и в этом ресторане. Говорят, что конфликт произошел из-за девушки», — рассказал журналистам один из местных жителей.
По информации портала
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Местные жители говорят, что узнали автора смертельного удара.
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