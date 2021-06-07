Белковский: На Петербургском форуме Путин дал понять, что закат Лукашенко объективен и не за горами

затронул и белорусскую тематику. Известный российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский в рамках авторской передачи "Время Белковского" на радио "Эхо Москвы"и белорусскую тематику.





"Настроение в преддверии саммита Россия-США портит Александр Григорьевич Лукашенко. Историю с Романом Протасевичем, который в силу каких-то причин дал это знаменитое интервью Марату Маркову и каналу ОНТ, все знают. Я не буду возвращаться к ее деталям. Ясно, что каким-то мерам воздействия Роман Протасевич подвергался. Пыткам или нет — неизвестно. Или это просто было сделано под системой угроз, в том числе угрозы отправки его в самопровозглашенную "Луганскую народную республику", где он находится в розыске.





Ясно, что никакого официального механизма экстрадиции его из Беларуси в формально несуществующую "ЛНР" быть не может. Но всё может быть. Если, допустим, его отпускают из СИЗО в Минске , и тут его похищают какие-то луганские террористы — такое же может быть? При полном попустительстве белорусских властей.





ЛНРовцы уже заявили, что якобы Роман Протасевич был не просто журналистом, а организовывал сафари, то есть стрельбы для любителей острых ощущений из разных стран. В туристический пакет стоимостью 5 тыс. долларов входила поездка на линию фронта и возможность пострелять по людям с другой стороны этой линии фронта. В это верится с большим трудом, но это же не имеет значения. Ведь это не значит, что Протасевича не могли доставить в Луганск, там пытать и добиться любых признаний. Могли. Как, возможно, это делалось и в Минске.





В этом смысле говорить, что он как-то разоблачил оппозиционеров, не приходится. В общем, ничего потенциального нового он не сказал. Пожалуй, ущерб был нанесен (что весьма горько) лучшему политическому аналитику Беларуси Артему Шрайбману, который в результате этого интервью должен был спешно покинуть страну, поскольку он впервые был отмечен там как очень плохой и опасный для Александра Григорьевича Лукашенко человек.





Но в основном (а ясно, что тезисы интервью были продиктованы Роману Протасевичу представителями белорусских властей) там три момента. Первый — это версия о том, что самолет Ryanair вообще сажала Светлана Тихановская, потому что это близкие к ней круги распространяли лживые сообщения о минировании, у которых были две цели. Первая — это избавиться от надоевшего им Протасевича, а главная цель — конечно, опорочить в мировом масштабе безгрешного Александра Григорьевича Лукашенко и навлечь новую волну санкций на Белоруссию, что удалось. И вообще подчеркивается, что все санкции являются не ответом на действия г-на Лукашенко, а результатом интриг Светланы Тихановской и компании.





Так же рассуждает и Владимир Владимирович Путин. Он говорил на этом ПМЭФе, что санкции вводятся просто потому, что Россия существует, а не потому, что она оттяпала Крым, устроила войну в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и там еще почему-то упал самолет «Боинг» МН17. Это всё не имеет значения. Даже если бы всего этого не было, санкции бы были. Такова философия Путина. Такова и философия Александра Григорьевича Лукашенко.





Второй важный тезис — это приоритетное для г-на Лукашенко соображение «когда вырежут евреев, примутся за армян» (по анекдоту): что он последний редут и бастион на пути свержения Владимира Путина. Поэтому Россия должна его полностью защищать и кормить.





Это ответ на вопрос, как должна существовать Белоруссия в условиях паралича ее неосоветской модели экономики. За те 2,4 млрд. долларов в год, которые Россия должна отгружать на покрытие белорусского бюджета в качестве оплаты за услуги этого последнего редута, последней крепости на пути якобы свержения Путина. Путин в это не верит, безусловно. Но Александр Лукашенко это проявляет, в том числе, устами Романа Протасевича и его собеседника Марата Маркова.





И наконец, прозвучавший намек, что есть какие-то плохие российские бизнесмены, которые тоже хотят от Александра Григорьевича Лукашенко избавиться. Видимо, намек на Дмитрия Аркадьевича Мазепина, главу компании «Уралхим», который был обозначен также как конкурент Михаила Сафарбековича Гуцериева, лучшего друга Александра Григорьевича Лукашенко.





Скорее всего, так оно и есть. Но я хочу отметить, что вообще связи с Лукашенко сейчас очень токсичны. Об этом должен задуматься и Михаил Сафарбекович Гуцериев, и особенно, конечно, глава «Сбербанка», экосистемы «Сбер» Герман Оскарович Греф, который, собственно, был вовлечен не без участия Михаила Сафарбековича Гуцериева в лукашенковские дела. Даже был одним из лиц предвыборной кампании Александра Григорьевича в минувшем году. Это всё «Сбербанку» и «Сберу» не надо, потому что если «Сбер» не работает в Крыму, опасаясь санкций, то вполне может попасть под эти санкции и за дружбу и сотрудничество с белорусским диктатором.





Что же касается Дмитрия Аркадьевича Мазепина, который родился в Минске, закончил там суворовское училище и считается патриотом Беларуси, он действительно был бы очень неплохим премьер-министром с перспективой сменить г-на Лукашенко на президентском посту и компромиссной кандидатурой между Владимиром Путиным и белорусским гражданским обществом.





В этом ряду я бы ответил еще одного российского магната гомельского происхождения — Андрея Владимировича Мельниченко. Тоже прекрасная фигура. И вот этого Лукашенко очень опасается. Он опасается, что г-н Путин Владимир Владимирович сделает ставку на какую-нибудь серьезную фигуру уровня Мазепина и Мельниченко, с чем белорусский лидер справиться не сможет.





Тем более, что сегодня всё же стоит вопрос о приватизации крупнейших белорусских производств, включая «Беларуськалий», и МПЗ, и всякое прочее добро. Это придется делать. Лукашенко будет сопротивляться до последнего, поскольку он понимает, что чем больше активов отдаст, тем меньше нужен своему последнему покровителю и заступнику Владимиру Владимировичу Путину в перспективе. Посмотрим.





При этом на Петербургском форуме Владимир Владимирович Путин неоднозначно высказывался об Александре Григорьевиче Лукашенко. Он сказал, что не хочет давать оценок ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair, и сказал: «Нас это не касается. Истина где-то посередине. Всё равно, как бы ни было, что какой-то режим что-то подавляет, изменения в обществе будут происходить в связи с объективными причинами».





Тем самым он дал понять, что закат Александра Григорьевича Лукашенко объективен и не за горами. Также президент РФ призвал не портить его отношения с Байденом в преддверии 16 июня. Это к Александру Лукашенко может иметь самое прямое отношение".