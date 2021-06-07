СМИ: В Осиповичах в потасовке у ресторана погиб военком Речицкого и Лоевского районов





Сергей Плесский / sb.by





сообщает TUT.BY. Эту информацию журналистам подтвердили несколько знакомых военкома,TUT.BY.





передает Еврордио. Плесский был в Осиповичах в командировке на военных учениях. После окончания учений, он пришел с коллегами в ресторан. Там возник конфликт с другой компанией,Еврордио.





"Потом, вроде, все успокоились, вышли на улицу. Затем ребята опять что-то не поделили. Один ударил второго. Тот упал с лестницы и ударился о плитку", — рассказал очевидец событий.





Приехавшие медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.





Еще один собеседник портала рассказал журналистам, что видел запись с видеокамер ресторана. По его словам, удар был только один — ногой в голову. После чего мужчина упал и умер.





Местные жители говорят, что узнали автора смертельного удара. Якобы его зовут Владислав. Он родом из Осиповичей, и здесь до сих пор живут его родственники. Еще о нем известно, что он работает в силовых структурах.





"Раньше он уже дрался, в том числе и в этом ресторане. Говорят, что конфликт произошел из-за девушки", — рассказал журналистам один из местных жителей.



