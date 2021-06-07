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СМИ: В Осиповичах в потасовке у ресторана погиб военком Речицкого и Лоевского районов
Источник материала: Партизан
В Осиповичах в минувшую субботу погиб военный комиссар Речицкого и Лоевского районов полковник Сергей Плесский, сообщают.социальные сети и некоторые СМИ. Официальной информации на этот счет, правда, нет.
Сергей Плесский / sb.by
Эту информацию журналистам подтвердили несколько знакомых военкома,
Плесский был в Осиповичах в командировке на военных учениях. После окончания учений, он пришел с коллегами в ресторан. Там возник конфликт с другой компанией,
"Потом, вроде, все успокоились, вышли на улицу. Затем ребята опять что-то не поделили. Один ударил второго. Тот упал с лестницы и ударился о плитку", — рассказал очевидец событий.
Приехавшие медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.
Еще один собеседник портала рассказал журналистам, что видел запись с видеокамер ресторана. По его словам, удар был только один — ногой в голову. После чего мужчина упал и умер.
Местные жители говорят, что узнали автора смертельного удара. Якобы его зовут Владислав. Он родом из Осиповичей, и здесь до сих пор живут его родственники. Еще о нем известно, что он работает в силовых структурах.
"Раньше он уже дрался, в том числе и в этом ресторане. Говорят, что конфликт произошел из-за девушки", — рассказал журналистам один из местных жителей.
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В Осиповичах в минувшую субботу погиб военный комиссар Речицкого и Лоевского районов полковник Сергей Плесский, сообщают.социальные сети и некоторые СМИ....
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