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Россия закупит картофель в Беларуси, чтобы стабилизировать цены
Источник материала: Партизан
Россия рассматривает варианты закупки в Беларуси нескольких десятков тонн картофеля, чтобы стабилизировать цены внутри страны.
Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости».
По ее словам, ввоз белорусского картофеля актуален до сбора нового урожая. Когда это произойдет, ситуация стабилизируется,
"Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Беларусь готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая«,— сказала виц-премьер в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее в ходе форума Абрамченко говорила о том, что цены на продукты питания в России стабилизировались. Инфляцию обогнал только «борщевой набор», и в частности, картофель, который подорожал в РФ на 11% с начала года.
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Россия рассматривает варианты закупки в Беларуси нескольких десятков тонн картофеля, чтобы стабилизировать цены внутри страны.
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