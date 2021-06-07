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Россия закупит картофель в Беларуси, чтобы стабилизировать цены

07.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия рассматривает варианты закупки в Беларуси нескольких десятков тонн картофеля, чтобы стабилизировать цены внутри страны.



Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости».

По ее словам, ввоз белорусского картофеля актуален до сбора нового урожая. Когда это произойдет, ситуация стабилизируется, пишет officelife.media.

"Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Беларусь готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая«,— сказала виц-премьер в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее в ходе форума Абрамченко говорила о том, что цены на продукты питания в России стабилизировались. Инфляцию обогнал только «борщевой набор», и в частности, картофель, который подорожал в РФ на 11% с начала года.
 
 
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Россия рассматривает варианты закупки в Беларуси нескольких десятков тонн картофеля, чтобы стабилизировать цены внутри страны.
 
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