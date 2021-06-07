Россия закупит картофель в Беларуси, чтобы стабилизировать цены





Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости».





пишет officelife.media. По ее словам, ввоз белорусского картофеля актуален до сбора нового урожая. Когда это произойдет, ситуация стабилизируется,officelife.media.





"Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Беларусь готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая«,— сказала виц-премьер в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее в ходе форума Абрамченко говорила о том, что цены на продукты питания в России стабилизировались. Инфляцию обогнал только «борщевой набор», и в частности, картофель, который подорожал в РФ на 11% с начала года.







