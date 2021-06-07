ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стал известен список участников чемпионата мира по хоккею

07.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Спортивные соревнования пройдут в Финляндии, несмотря на провальный итог выступления сборной Беларуси на ЧМ в Риге, она также приме участие.




 Сборная Беларуси сыграет в составе группы "В" на предстоящем чемпионате мира по хоккею в 2022 году, пишет Sputnik.

Кроме белорусской команды в группу "В" вошли сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании.

Напомним, что сборная Беларуси, заняв последнее место в группе "А" на чемпионате мира-2021 по хоккею в Риге, не вылетела из элиты, так как турниры в низших дивизионах в связи с пандемией были отменены.

А вот команда России включена в группу "А". В ней также значатся Канада, Швейцария, Германия, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 2022 году в Финляндии. Спортивные состязания будут организованы в Хельсинки ("Хартвалл-Арена") и Тампере ("Тампере-Арена").
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивные соревнования пройдут в Финляндии, несмотря на провальный итог выступления сборной Беларуси на ЧМ в Риге, она также приме участие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 7 июня: что ждет все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by