Стал известен список участников чемпионата мира по хоккею













пишет Sputnik. Сборная Беларуси сыграет в составе группы "В" на предстоящем чемпионате мира по хоккею в 2022 году,Sputnik.





Кроме белорусской команды в группу "В" вошли сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании.





Напомним, что сборная Беларуси, заняв последнее место в группе "А" на чемпионате мира-2021 по хоккею в Риге, не вылетела из элиты, так как турниры в низших дивизионах в связи с пандемией были отменены.





А вот команда России включена в группу "А". В ней также значатся Канада, Швейцария, Германия, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.





Чемпионат мира по хоккею пройдет 2022 году в Финляндии. Спортивные состязания будут организованы в Хельсинки ("Хартвалл-Арена") и Тампере ("Тампере-Арена").















