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Алексей Шпилевский возглавит немецкий "Эрцгебирге"
Источник материала: Партизан
Стало известно, в каком немецком клубе будет работать Алексей Шпилевский.
По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", главный тренер "Кайрата" возглавит клуб "Эрцгебирге" из второй Бундеслиги. Клуб находится в городе Аэу-Бад-Шлема, базирующийся на территории восточной части Германии, в бывшем ГДР.
Как сообщает источник, туда он уедет один, без своих помощников по "Кайрату" Томми Йенигена и Христоса Пападопулоса.
"Кайрат" идет на третьем месте в чемпионате Казахстана, набрав 24 очка после 14 матчей. До первой строчки 10 баллов. Напомним, в минувшем сезоне Шпилевский вместе с "Кайратом" стал чемпионом Казахстана.
"Эрцгебирге" завершил сезон-2020/21 на 12-м месте во второй бундеслиге Германии,
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Стало известно, в каком немецком клубе будет работать Алексей Шпилевский.
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