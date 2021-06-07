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Алексей Шпилевский возглавит немецкий "Эрцгебирге"

07.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, в каком немецком клубе будет работать Алексей Шпилевский.



По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", главный тренер "Кайрата" возглавит клуб "Эрцгебирге" из второй Бундеслиги. Клуб находится в городе Аэу-Бад-Шлема, базирующийся на территории восточной части Германии, в бывшем ГДР.

Как сообщает источник, туда он уедет один, без своих помощников по "Кайрату" Томми Йенигена и Христоса Пападопулоса.

"Кайрат" идет на третьем месте в чемпионате Казахстана, набрав 24 очка после 14 матчей. До первой строчки 10 баллов. Напомним, в минувшем сезоне Шпилевский вместе с "Кайратом" стал чемпионом Казахстана.

"Эрцгебирге" завершил сезон-2020/21 на 12-м месте во второй бундеслиге Германии, пишет Прессбол.
 
 
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Стало известно, в каком немецком клубе будет работать Алексей Шпилевский.
 
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