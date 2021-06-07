ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белтелерадиокомпания разместила уже 160 вакансий, включая руководящие должности

07.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Зарплата для председателя – от 800 рублей, для директора или заместителя – от 750 рублей.



На сайте Государственной службы занятости по состоянию на 6 июня размещено 160 вакансий от Белтелерадиокомпании: от оператора копировальных машин и инженера телевизионного оборудования до председателя и главного директора. При том зарплата для председателя – от 800 рублей, для директора или заместителя – от 750 рублей, пишет Белсат.

Как отмечает «Еврорадио», обратившее внимание на объявления, в январе Белтелерадиокомпания имела 103 вакансии – теперь же их в полтора раза больше.

После президентских выборов 2020 года ряд сотрудников БТ протестовал против того, как государственное телевидение освещало события в стране. Журналисты, ведущие и другие сотрудники массово увольнялись. Сотрудников БТ, поддержавших протесты, заменяли россиянами из Russia Today. Российская сторона признала, что прислала в Беларусь 32 сотрудников RT и Ruptly, но заявила, что они только «консультируют белорусских коллег».

Издательский дом «Беларусь сегодня» тем временем имеет 20 вакансий. Ведущему техническому редактору предлагают зарплату от 611 рублей, системному администратору – от 400 рублей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплата для председателя – от 800 рублей, для директора или заместителя – от 750 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вайсковы камісар Рэчыцкага і Лоеўскага раёнаў загінуў у бойцы ў рэстаране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by