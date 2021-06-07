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Белтелерадиокомпания разместила уже 160 вакансий, включая руководящие должности
Источник материала: Партизан
Зарплата для председателя – от 800 рублей, для директора или заместителя – от 750 рублей.
На сайте Государственной службы занятости по состоянию на 6 июня размещено 160 вакансий от Белтелерадиокомпании: от оператора копировальных машин и инженера телевизионного оборудования до председателя и главного директора. При том зарплата для председателя – от 800 рублей, для директора или заместителя – от 750 рублей,
Как
После президентских выборов 2020 года ряд сотрудников БТ протестовал против того, как государственное телевидение освещало события в стране. Журналисты, ведущие и другие сотрудники массово увольнялись. Сотрудников БТ, поддержавших протесты, заменяли россиянами из Russia Today. Российская сторона признала, что прислала в Беларусь 32 сотрудников RT и Ruptly, но заявила, что они только «консультируют белорусских коллег».
Издательский дом «Беларусь сегодня» тем временем имеет 20 вакансий. Ведущему техническому редактору предлагают зарплату от 611 рублей, системному администратору – от 400 рублей.
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Зарплата для председателя – от 800 рублей, для директора или заместителя – от 750 рублей.
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