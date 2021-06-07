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Прогноз по валютам: подешевеет или подорожает доллар на этой неделе?

07.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале июня на валютном рынке Беларуси можно было наблюдать разнонаправленные движения курсов доллара и евро. Каких изменений иностранных валют и белорусского рубля можно ожидать к середине июня?



 Об этом специально для Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- Из событий прошедшей недели на внешних валютных рынках можно отметить снижение евро и укрепление российского рубля . Пара евро/доллар снизилась с 1,2190 до 1,2120, или на 0,6%.
Доллар в России подешевел с 73,5 до 73,2 российского рубля, или на 0,4%. Евро снизился с 89,6 до 88,7 российского рубля, или на 1% ровно.

В результате к белорусскому рублю на неделе подешевел один лишь евро, а доллар и российская валюта подорожали. Доллар вырос на 0,23%. Евро снизился на 0,36%. А российский рубль вырос на 0,63%.

В итоге валютная корзина выросла на 0,31%. Это вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к валютной корзине. Правда, стоит отметить, что это снижение значительно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда корзина выросла более чем на 1%.


Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба
На начавшейся неделе евро может продолжить снижение к доллару. При этом, благодаря достаточно высоким ценам на нефть, может продолжить укрепляться российский рубль.

В этом случае доллар к концу недели может остаться вблизи 2,54 белорусского рубля.

Евро может снизиться до 3,07 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,49 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В начале июня на валютном рынке Беларуси можно было наблюдать разнонаправленные движения курсов доллара и евро. Каких изменений иностранных валют и белорусского...
 
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