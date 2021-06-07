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Кравчук: Заявлениями об Украине Лукашенко хочет выслужиться перед Путиным
Источник материала: Партизан
Комментарии Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе рассчитаны на президента РФ Владимира Путина. Такое мнение первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выразил 6 июня телеканалу "Дом".
По его словам, Лукашенко "вмешивается в украинские дела".
"На каком основании, я не понимаю. Кто поручил господину Лукашенко давать оценки по Крыму, по Донбассу? Думаю, он хочет в данном случае выслужиться перед Путиным. И поэтому предпринимает шаги, которые совершенно не отвечают нормам международных отношений, и ведет себя просто недостойно, это мое глубокое убеждение", – заявил Кравчук.
Он отметил, что у Лукашенко остались нормальные отношения только с Россией.
"Поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине в целом. [...] Их (заявления Лукашенко. – Прим.) надо оставлять без внимания, потому что они неадекватные и они нереалистичные", – подчеркнул первый президент Украины.
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Комментарии Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе рассчитаны на президента РФ Владимира Путина. Такое мнение первый президент Украины, глава украинской...
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