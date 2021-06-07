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Золотовалютные резервы выросли почти на полмиллиарда долларов

07.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правда, основные выплаты по госдолгу еще только предстоят.



Золотовалютные резервы Беларуси растут второй месяц подряд. В мае они увеличились на 485,2 млн долларов и достигли 7,763 млрд долларов. В апреле ЗВР приросли на 337,9 млн долларов, сообщает Нацбанк.

Прирост резервов в основном обусловлен покупкой Нацбанком валюты на БВФБ, ростом стоимости монетарного золота, поступлением иностранной валюты в бюджет.

В мае правительство исполнило внешние и внутренние обязательства на сумму около 132 млн долларов.

Нацбанк ставит целью удержать ЗВР на конец года на уровне не ниже 6 млрд долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правда, основные выплаты по госдолгу еще только предстоят.
 
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