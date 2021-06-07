|
Золотовалютные резервы выросли почти на полмиллиарда долларов
Источник материала: Партизан
Правда, основные выплаты по госдолгу еще только предстоят.
Золотовалютные резервы Беларуси растут второй месяц подряд. В мае они увеличились на 485,2 млн долларов и достигли 7,763 млрд долларов. В апреле ЗВР приросли на 337,9 млн долларов, сообщает Нацбанк.
Прирост резервов в основном обусловлен покупкой Нацбанком валюты на БВФБ, ростом стоимости монетарного золота, поступлением иностранной валюты в бюджет.
В мае правительство исполнило внешние и внутренние обязательства на сумму около 132 млн долларов.
Нацбанк ставит целью удержать ЗВР на конец года на уровне не ниже 6 млрд долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда, основные выплаты по госдолгу еще только предстоят.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)