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"Белпочта" вдруг передумала и исключила "Новы Час" из подписного каталога
Источник материала: Партизан
Вечером 4 июня читатели стали сообщать, что не могут подписаться на «Новы Час» ни через интернет, ни через почтовые отделения. По телефону горячей линии изданию сообщили, что это, возможно, техническая ошибка.
Утром 7 июня представители отдела подписки по телефону сообщили сотрудникам издания «
Вскоре письмо пришло на электронную почту. Выяснилось, что таким образом руководство «Белпочты» отреагировало на предупреждение Генпрокуратуры главному редактору.
На «Белпочте» заверили, что всем, кто уже оформил подписку на 2-е полугодие, вернут деньги.
Издание призывает всех, кто хотел бы поддержать газету и остаться ее читателем, сообщить адреса для подписки. Это можно сделать через соцсети или электронную почту или по телефонам редакции.
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Вечером 4 июня читатели стали сообщать, что не могут подписаться на «Новы Час» ни через интернет, ни через почтовые отделения. По телефону горячей линии изданию...
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