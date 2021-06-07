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Умер Резо Габриадзе - сценарист культовых фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!"

07.06.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузинский художник, драматург, режиссер театра и кино, сценарист, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе умер в Тбилиси в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Министерство культуры Грузии.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Он написал сценарии более чем 35 фильмов, в том числе "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза!". В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток. Здание этого театра считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси.


Также Резо Габриадзе занимался живописью, скульптурой и книжной графикой. Его работы находятся в государственных и частных коллекциях в США, Германии, Франции, Японии и Израиле.

Габриадзе – лауреат многих наград и премий, в том числе Государственной премии СССР, премий Руставели, "Ника", "Триумф", "Золотая маска". Он автор памятника Чижику-Пыжику на Фонтанке и носу майора Ковалева, пишет currenttime.tv
 
 
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Грузинский художник, драматург, режиссер театра и кино, сценарист, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе умер в Тбилиси в возрасте 84...
 
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