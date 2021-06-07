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Мнение: Лукашенко подошел к сталинизму гораздо ближе, чем Путин

07.06.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский обозреватель Антон Орех - о причинах отъезда оппозиционеров из РФ.

"Лукашенко подошел к сталинизму гораздо ближе, чем Путин. Но кто скажет, сколько у нас времени в запасе? Кто знает, на что готовы пойти наши чекисты? На что пойти и как далеко зайти.

Ведь масштаб-то иной, и возможности другие. Мы пока еще даем условные сроки. Пока еще можем даже просто так выпустить тех, кого посадили. Мы еще проводим в Питере как бы всемирные форумы и говорим про инвестиции и сотрудничество.

Строим хотя бы красивые витрины. Но кинуть в витрину камнем и разбить ее к черту можно одним легким движением. И с каждой неделей мы всё ближе и ближе к броску этого камня", - пишет Антон Орех на Эхе Москвы, комментируя отъезд оппозиционного российского политика Дмитрия Гудкова в Киев. 
 
 
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Российский обозреватель Антон Орех - о причинах отъезда оппозиционеров из РФ.
 
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