военком Речицкого и Лоевского районов Сергей Плесский По официально пока не подтвержденной информации, это





Следственный комитет наконец озвучил подробности случившегося:





«По данным следствия, ночью 6 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 38-летнего военнослужащего, жителя Речицы.





Установлено, что накануне мужчина, в свободное от службы время, отдыхал в ресторане в Осиповичах. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним минчанином, сотрудником органов внутренних дел, находящимся вне службы, возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия.





Осиповичским районным отделом Следственного комитета в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения».





По неофициальной информации, 25-летний минчанин, о котором речь идет в сообщении СК, является сотрудником ОМОН.