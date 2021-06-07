Fiat прекратит выпускать ДВС-автомобили до конца десятилетия

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На прошедшей недавно онлайн-конференции о будущем мировых городов руководство Fiat сообщило, что итальянский бренд полностью перейдет на выпуск электромобилей уже к концу текущего десятилетия. Об этом пишет журнал CadAdvice .

«Я могу сказать без сомнений, что мы идем по направлению сегмента электрокаров. Согласно нашей стратегии развития, с 2025 по 2030 год Fiat постепенно откажется от выпуска ДВС-автомобилей. Это будут радикальные изменения в Fiat», — сообщил СЕО компании Оливер Франкоис.

По словам топ-менеджера, итальянский производитель поставил перед собой задачу сделать так, чтобы электрические машины стоили не дороже своих бензиновых одноклассников с аналогичным набором опций. Пока это не удалось ни одному производителю.

Новый Fiat 500 сейчас продается только с электрической силовой установкой. При этом на рынке по-прежнему присутствует старый Fiat 500 и кроссовер 500X, которые приводятся в движение ДВС-агрегатами. Ну и не стоит сбрасывать со счетов коммерческую линейку Fiat, где электрокарами пока не пахнет. От «заряженных» моделей Abarth компания Fiat решила отказаться. Трудно совместить этот бренд с EV.