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Fiat прекратит выпускать ДВС-автомобили до конца десятилетия

07.06.2021 12:45 — Разное |  
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На прошедшей недавно онлайн-конференции о будущем мировых городов руководство Fiat сообщило, что итальянский бренд полностью перейдет на выпуск электромобилей уже к концу текущего десятилетия. Об этом пишет журнал CadAdvice.

«Я могу сказать без сомнений, что мы идем по направлению сегмента электрокаров. Согласно нашей стратегии развития, с 2025 по 2030 год Fiat постепенно откажется от выпуска ДВС-автомобилей. Это будут радикальные изменения в Fiat», — сообщил СЕО компании Оливер Франкоис.

По словам топ-менеджера, итальянский производитель поставил перед собой задачу сделать так, чтобы электрические машины стоили не дороже своих бензиновых одноклассников с аналогичным набором опций. Пока это не удалось ни одному производителю.

Новый Fiat 500 сейчас продается только с электрической силовой установкой. При этом на рынке по-прежнему присутствует старый Fiat 500 и кроссовер 500X, которые приводятся в движение ДВС-агрегатами. Ну и не стоит сбрасывать со счетов коммерческую линейку Fiat, где электрокарами пока не пахнет. От «заряженных» моделей Abarth компания Fiat решила отказаться. Трудно совместить этот бренд с EV.

Fiat Ulysse I, 1996 г.в., 360 000 км
бордовый, минивэн, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
10 155 р.
4000$ / 3301€
Fiat Tempra I, 1992 г.в., 380 000 км
красный, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
2158 р.
850$ / 702€
Fiat Marea I, 1997 г.в., 260 000 км
синий, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
4062 р.
1600$ / 1321€
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На прошедшей недавно онлайн-конференции о будущем мировых городов руководство Fiat сообщило, что итальянский бренд полностью перейдет на выпуск электромобилей уже...
 
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