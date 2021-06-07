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Группа мужчин вырезала катализаторы: прямо на парковке с помощью болгарки и домкрата
07.06.2021 12:45 — Разное |
«Выявлена группа, по ночам вырезавшая катализаторы из автомобилей, — сообщает УВД Гродненской области. — Мужчин задержали непосредственно во время совершения очередного преступления. Их заметил наряд ГАИ на одной из парковок».
«Наряд ГАИ двигался по улице в Гродно, — рассказали в милиции. — В это время подозреваемые на одной из парковок, где потемнее, поддомкратив машину, болгаркой срезали катализатор. Сотрудники задержали подозрительных людей и проверили их автомобиль. В нем было несколько ранее похищенных катализаторов».
По данным УВД, всего на счету группы не менее десяти фактов хищений катализатора, совершенных как на территории города, так и в его окрестностях.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
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«Выявлена группа, по ночам вырезавшая катализаторы из автомобилей, — сообщает УВД Гродненской области. — Мужчин задержали непосредственно во время совершения...
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