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Группа мужчин вырезала катализаторы: прямо на парковке с помощью болгарки и домкрата

07.06.2021 12:45 — Разное |  
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«Выявлена группа, по ночам вырезавшая катализаторы из автомобилей, — сообщает УВД Гродненской области. — Мужчин задержали непосредственно во время совершения очередного преступления. Их заметил наряд ГАИ на одной из парковок».

«Наряд ГАИ двигался по улице в Гродно— рассказали в милиции. — В это время подозреваемые на одной из парковок, где потемнее, поддомкратив машину, болгаркой срезали катализатор. Сотрудники задержали подозрительных людей и проверили их автомобиль. В нем было несколько ранее похищенных катализаторов».

По данным УВД, всего на счету группы не менее десяти фактов хищений катализатора, совершенных как на территории города, так и в его окрестностях.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

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Теги: Гродно
 
 
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