У клиентов «Альфа-банка» проблемы с доступом в интернет-банкинг и мобильное приложение

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Клиенты «Альфа-банка» жалуются на проблемы с доступом в мобильное приложение банка InSync, а также в приложение для бизнеса. Невозможно зайти, оно зависает, не реагирует на пароль. Также имеются проблемы с доступом в интернет-банкинг. Соответственно, приостановлена возможность совершения операций в системах.

«Недоступен „Альфа-Бизнес Онлайн“, — пишет наш читатель. — Причем нельзя открыть ни из Беларуси, ни из-за границы. Причем не удалось дозвониться до банка, чтобы уточнить, в чем дело».

«Не могу открыть приложение InSync, постоянно идет загрузка, а потом „Произошла ошибка при обработке запроса“», — говорит читательница.

В пресс-службе Onliner сообщили о техническом сбое, специалисты уже пытаются устранить неполадки.