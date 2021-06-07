ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После провала сборной Беларуси по хоккею в Риге главный тренер подал в отставку (обновлено)

07.06.2021 12:45 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Члены исполкома Федерации хоккея Беларуси заслушали доклад главного тренера Михаила Захарова о подготовке команды и ее выступлении на чемпионате мира 2021 года в Риге. Михаил Михайлович подвел итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке, которое было принято исполкомом федерации. Договор со специалистом расторгнут, сообщает Федерация хоккея.

Команда Беларуси заняла 15-е место на чемпионате мира — 2021 в Риге, опередив только итальянцев, которые не набрали ни одного очка. В своей группе сборная заняла последнюю строчку, уступив России, Швейцарии, Чехии, Словакии, Швеции, Дании и Великобритании.

Выступление наших хоккеистов в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.

Михаил Захаров был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, он сменил на этом посту Андрея Сидоренко. До 10 сентября совмещал работу в национальной команде с должностью в минской «Юности», но затем сосредоточился только на сборной.

Сборная Беларуси на ЧМ по хоккею: ехали за медалями, а вернулись под щитом

Также утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси по хоккею на период подготовки и на квалификацию к Олимпиаде-2022, возглавит который Крэйг Вудкрофт, сообщает Федерация хоккея Беларуси.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

Крэйг Вудкрофт прежде работал в штабе сборной Беларуси на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.

С доставкой прямо к миске. Корма для собак — Royal Canin, Purina Dog и еще 120 брендов в Каталоге

Сухой корм для собак Royal Canin Club PRO CC 20 кг
7 отзывов
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
117 р.
5 предложений
Сухой корм для собак Royal Canin Club PRO HE 20 кг
2 отзыва
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
123 р.
5 предложений
Сухой корм для собак Chappi Мясное изобилие с овощами и травами 15 кг
2 отзыва
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг)/для всех размеров пород, пакет
50,00 р.
7 предложений
Сравнить эти товары →
Ещё больше еды для ваших пёселей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены исполкома Федерации хоккея Беларуси заслушали доклад главного тренера Михаила Захарова о подготовке команды и ее выступлении на чемпионате мира 2021 года в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На дзержинской трассе Hyundai Accent улетел в дерево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by