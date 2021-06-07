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После провала сборной Беларуси по хоккею в Риге главный тренер подал в отставку (обновлено)
07.06.2021 12:45 — Разное |
Члены исполкома Федерации хоккея Беларуси заслушали доклад главного тренера Михаила Захарова о подготовке команды и ее выступлении на чемпионате мира 2021 года в Риге. Михаил Михайлович подвел итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке, которое было принято исполкомом федерации. Договор со специалистом расторгнут,
Команда Беларуси заняла 15-е место на чемпионате мира — 2021 в Риге, опередив только итальянцев, которые не набрали ни одного очка. В своей группе сборная заняла последнюю строчку, уступив России, Швейцарии, Чехии, Словакии, Швеции, Дании и Великобритании.
Выступление наших хоккеистов в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.
Михаил Захаров был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, он сменил на этом посту Андрея Сидоренко. До 10 сентября совмещал работу в национальной команде с должностью в минской «Юности», но затем сосредоточился только на сборной.
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