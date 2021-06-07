После провала сборной Беларуси по хоккею в Риге главный тренер подал в отставку (обновлено)

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Члены исполкома Федерации хоккея Беларуси заслушали доклад главного тренера Михаила Захарова о подготовке команды и ее выступлении на чемпионате мира 2021 года в Риге. Михаил Михайлович подвел итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке, которое было принято исполкомом федерации. Договор со специалистом расторгнут, сообщает Федерация хоккея.

Команда Беларуси заняла 15-е место на чемпионате мира — 2021 в Риге, опередив только итальянцев, которые не набрали ни одного очка. В своей группе сборная заняла последнюю строчку, уступив России, Швейцарии, Чехии, Словакии, Швеции, Дании и Великобритании.

Выступление наших хоккеистов в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.

Михаил Захаров был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, он сменил на этом посту Андрея Сидоренко. До 10 сентября совмещал работу в национальной команде с должностью в минской «Юности», но затем сосредоточился только на сборной.

Также утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси по хоккею на период подготовки и на квалификацию к Олимпиаде-2022, возглавит который Крэйг Вудкрофт, сообщает Федерация хоккея Беларуси.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

Крэйг Вудкрофт прежде работал в штабе сборной Беларуси на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.

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