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На дзержинской трассе Hyundai Accent улетел в дерево

07.06.2021 12:45 — Разное |  
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Как сообщили в ГАИ Минской области, 5 июня около 15:30 на 18-м км автодороги Р1 (Минск — Дзержинск), вблизи деревни Ходакова Минского района, 39-летний водитель Hyundai Accent съехал в кювет и совершил наезд на дерево.

Автомобиль двигался в направлении Минска. По предварительной информации, водитель неправильно выбрал скорость движения.

— В результате ДТП 58-летний пассажир Hyundai получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась, — сообщили в Госавтоинспекции.

На дзержинской трассе Hyundai Accent улетел в дерево

ГАИ напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать не только ограничения скорости, но также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

На дзержинской трассе Hyundai Accent улетел в дерево

«Всего за выходные дни сотрудниками ГАИ Минской области было выявлено 1466 правонарушений со стороны участников дорожного движения, задержано 44 нетрезвых водителя, 8 из которых — по сообщениям граждан. Пресечено 70 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Более 60 пешеходов изъято с проезжей части, 16 из которых находились в нетрезвом состоянии», — сообщили в ГАИ.

На дзержинской трассе Hyundai Accent улетел в дерево

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Теги: Минск
 
 
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Как сообщили в ГАИ Минской области, 5 июня около 15:30 на 18-м км автодороги Р1 (Минск — Дзержинск), вблизи деревни Ходакова Минского района, 39-летний водитель Hyundai Accent...
 
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