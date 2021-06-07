Протесты в Колумбии закончились жестким разгоном

Источник материала: ОНТ

Воскресенье в Колумбии завершилось жестким разгоном протестов. Из толпы в полицию летели самодельные бомбы, люди использовали огнестрельное оружие. Спецслужбам пришлось применить водометы.

Протесты в Колумбии продолжаются с конца апреля. Демонстранты выходят на улицы против налоговой реформы. Правительство уже согласилось внести изменения, министр финансов подал в отставку, но митингующих это не устраивает. Выходя на улицы, толпа ведет себя агрессивно и стычки с полицией продолжаются практически каждый день. За это время пострадали две с половиной тысячи человек, а только за последнюю неделю задержаны полторы тысячи демонстрантов.

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