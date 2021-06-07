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Невероятно! Пес занимается йогой вместе с хозяйкой и выполняет каждую асану (ВИДЕО)

07.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Невероятно! Пес занимается йогой вместе с хозяйкой и выполняет каждую асану (ВИДЕО)

Интересное видео опубликовал ridus.ru.

Собака на видео занимается йогой вместе со своей хозяйкой. Пес выполняет каждую асану, повторяя движения за девушкой.

Комментаторов ошеломил лохматый любитель йоги: «Как это классно! Я тоже хочу так заниматься вместе с собакой», «Это слишком прекрасно», «Как мило! Он даже лапки поднимает». 

Фото: Pixabay.com

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Интересное видео опубликовал ridus.ru. Собака на видео занимается йогой вместе со своей хозяйкой. Пес выполняет каждую асану, повторяя движения за девушкой....
 
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