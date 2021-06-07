Источник материала: ОНТ

Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до 7,8 млрд долларов. Такие данные обнародовал Нацбанк.

В мае резервы прибавили почти 500 миллионов. Основной фактор роста – покупка валюты на биржевых торгах, рост цен на монетарное золото, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Согласно денежной и кредитной политике на этот год, к началу 2022-го резервные активы не должны быть ниже 6 миллиардов долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram