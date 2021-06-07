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Золотовалютные резервы Беларуси выросли

07.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Золотовалютные резервы Беларуси выросли

Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до 7,8 млрд долларов. Такие данные обнародовал Нацбанк. 

В мае резервы прибавили почти 500 миллионов. Основной фактор роста – покупка валюты на биржевых торгах, рост цен на монетарное золото, а также поступление иностранной валюты в бюджет. 

Согласно денежной и кредитной политике на этот год, к началу 2022-го резервные активы не должны быть ниже 6 миллиардов долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до 7,8 млрд долларов. Такие данные обнародовал Нацбанк.  В мае резервы прибавили почти 500 миллионов. Основной фактор...
 
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