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Лукашенко заслушал доклад о перспективах развития китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»

07.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко заслушал доклад о перспективах развития китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»

О дальнейшей «огранке» «Великого камня» говорят 7 июня во Дворце Независимости. Президенту доложили об итогах работы индустриального парка и планах по совершенствованию правового регулирования деятельности китайско-белорусского комплекса. 

Парк привлекает резидентов. Рост их числа стабильный и поступательный. Уже реализуются проекты семидесяти резидентов с капиталовложениями более миллиарда долларов. Парк работает, по сути, по кластерному принципу. Это автокомпоненты, электротранспорт и электрооборудование, медицинская продукция и фармацевтика, комплексная логистика.

Фото: БЕЛТА 

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О дальнейшей «огранке» «Великого камня» говорят 7 июня во Дворце Независимости. Президенту доложили об итогах работы индустриального парка и планах по...
 
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