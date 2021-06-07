Лукашенко заслушал доклад о перспективах развития китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»

Источник материала: ОНТ

О дальнейшей «огранке» «Великого камня» говорят 7 июня во Дворце Независимости. Президенту доложили об итогах работы индустриального парка и планах по совершенствованию правового регулирования деятельности китайско-белорусского комплекса.

Парк привлекает резидентов. Рост их числа стабильный и поступательный. Уже реализуются проекты семидесяти резидентов с капиталовложениями более миллиарда долларов. Парк работает, по сути, по кластерному принципу. Это автокомпоненты, электротранспорт и электрооборудование, медицинская продукция и фармацевтика, комплексная логистика.

Фото: БЕЛТА

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