Что, кроме шашлыка, приготовить на мангале? 5 наивкуснейших закусок. 2-й номер – просто фантастика!

Источник материала: ОНТ

Лето – время отдыха на природе. Шашлык – главное блюдо всех пикников. Как его готовить вкусно, мы уже писали . А для тех, кто хочет отдохнуть от жареного мяса и разнообразить пикниковое меню более легкой пищей, предлагаем несколько проверенных рецептов на мангале.

Картофель на мангале с беконом



Фото: pervyebljuda.ru

Какой же отдых на природе без картошки на углях? Для блюда подойдет молодой картофель с тонкой кожицей. Чтобы блюдо получилось сочным и вкусным, чередуйте ломтики картошки с тонкими кусочками бекона или сала с мясной прослойкой.

Как готовить: нарежьте картофель ломтиками 3-4 см, выложите в миску, посыпьте специями – прованскими травами, черным перцем или готовой смесью для картофеля, солью. Сбрызните растительным маслом. Нанизывайте на шампур поочередно ломтики картофеля и бекона, оберните фольгой и отправляйте на мангал примерно на 20 мин., постоянно переворачивайте. Затем снимите фольгу и дайте картошке подрумяниться.

Рулетики из баклажан с фаршем на мангале



Фото: ivona.bigmir.net

Блюдо быстро готовится, потрясающе выглядит и получается очень вкусным.

Как готовить: в мясной фарш добавьте измельчённую луковицу, пропущенный через пресс чеснок, зелень и соль по вкусу.

Нарежьте баклажаны на пластины. Чтобы удобно было их сворачивать рулетиком, присыпьте пластины солью. Через минут 10 они станут мягкими. Отожмите выделившийся сок и полейте их растительным маслом. Разложите фарш на баклажаны примерно по одной-две чайные ложки на пластину. Сверните их рулетиком и разложите на решетку. Обжаривайте рулетики минут десять до румяной корочки, постоянно переворачивая.

Креветки на мангале



Фото: iamcook.ru



Это деликатесное блюдо рекомендуют готовить из крупных креветок. В идеале взять охлажденные, но можно использовать и замороженные. Обязательно предварительно разморозьте их в холодильнике, затем промойте и просушите. Панцири лучше снять, вытащите пищевод, хвосты можно оставить.

Как готовить: опустите деревянные шпажки в воду на 2-3 часа, чтобы они не горели на углях. Лучше сделать это заранее.

Очищенные креветки полейте соком лимона, добавьте пропущенный через пресс чеснок, поперчите и посолите по вкусу, полейте растительным маслом. Желательно дать им постоять в таком маринаде хотя бы полчаса-час.

Нанизывайте на шпажки креветки, можно чередовать их с кусочками свежего ананаса.

Используя решетку для барбекю, обжарьте креветки на углях с двух сторон до легкой корочки. На это понадобится примерно 3-4 мин. Главное – не передержите креветки, иначе они станут жесткими. Готовое блюдо посыпьте мелко порубленным укропом и зеленым луком.

Шампиньоны на мангале



Фото: edimdoma.ru

Это просто хит среди закусок на природе! Шампиньоны, приготовленные на углях, получаются очень ароматными, сочными и невероятно вкусными. Для мангала выбирайте крупные грибы.

Как готовить: промойте шампиньоны, просушите их бумажным полотенцем, выложите в миску. Посыпьте прованскими травами, черным перцем или готовыми смесями приправ для грибов, посолите по вкусу. Перемешайте и полейте растительным масло.

Дайте грибам постоять в маринаде полчаса-час. Выложите их на решетку для барбекю и запекайте примерно 20 мин. Можно нанизать грибы на шампуры, тогда они приготовятся примерно за 10 мин.

Сыр на гриле



Фото: edimdoma.ru

Отличная альтернатива шашлыку. Для гриля подойдут такие сорта сыра, как сулугуни, халуми или адыгейский. Они держат форму на огне.

Как готовить: нарежьте сыр ломтиками примерно по 2 см, сбрызните растительным маслом. Пропустите через пресс чеснок, смешайте его с прованскими травами, базиликом или черным перцем, солью по вкусу. Опустите сыр в чесночную массу и дайте ему постоять 10-15 мин.

Затем выложите на решетку для гриля, обжарьте с каждой стороны по 1-1,5 мин. Полейте лимонным соком и подавайте аппетитную закуску с любыми овощами и зеленью к столу.

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