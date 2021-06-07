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Что, кроме шашлыка, приготовить на мангале? 5 наивкуснейших закусок. 2-й номер – просто фантастика!
Источник материала: ОНТ
Лето – время отдыха на природе. Шашлык – главное блюдо всех пикников. Как его готовить вкусно, мы уже
Картофель на мангале с беконом
Какой же отдых на природе без картошки на углях? Для блюда подойдет молодой картофель с тонкой кожицей. Чтобы блюдо получилось сочным и вкусным, чередуйте ломтики картошки с тонкими кусочками бекона или сала с мясной прослойкой.
Как готовить: нарежьте картофель ломтиками 3-4 см, выложите в миску, посыпьте специями – прованскими травами, черным перцем или готовой смесью для картофеля, солью. Сбрызните растительным маслом. Нанизывайте на шампур поочередно ломтики картофеля и бекона, оберните фольгой и отправляйте на мангал примерно на 20 мин., постоянно переворачивайте. Затем снимите фольгу и дайте картошке подрумяниться.
Рулетики из баклажан с фаршем на мангале
Блюдо быстро готовится, потрясающе выглядит и получается очень вкусным.
Как готовить: в мясной фарш добавьте измельчённую луковицу, пропущенный через пресс чеснок, зелень и соль по вкусу.
Нарежьте баклажаны на пластины. Чтобы удобно было их сворачивать рулетиком, присыпьте пластины солью. Через минут 10 они станут мягкими. Отожмите выделившийся сок и полейте их растительным маслом. Разложите фарш на баклажаны примерно по одной-две чайные ложки на пластину. Сверните их рулетиком и разложите на решетку. Обжаривайте рулетики минут десять до румяной корочки, постоянно переворачивая.
Креветки на мангале
Это деликатесное блюдо рекомендуют готовить из крупных креветок. В идеале взять охлажденные, но можно использовать и замороженные. Обязательно предварительно разморозьте их в холодильнике, затем промойте и просушите. Панцири лучше снять, вытащите пищевод, хвосты можно оставить.
Как готовить: опустите деревянные шпажки в воду на 2-3 часа, чтобы они не горели на углях. Лучше сделать это заранее.
Очищенные креветки полейте соком лимона, добавьте пропущенный через пресс чеснок, поперчите и посолите по вкусу, полейте растительным маслом. Желательно дать им постоять в таком маринаде хотя бы полчаса-час.
Нанизывайте на шпажки креветки, можно чередовать их с кусочками свежего ананаса.
Используя решетку для барбекю, обжарьте креветки на углях с двух сторон до легкой корочки. На это понадобится примерно 3-4 мин. Главное – не передержите креветки, иначе они станут жесткими. Готовое блюдо посыпьте мелко порубленным укропом и зеленым луком.
Шампиньоны на мангале
Это просто хит среди закусок на природе! Шампиньоны, приготовленные на углях, получаются очень ароматными, сочными и невероятно вкусными. Для мангала выбирайте крупные грибы.
Как готовить: промойте шампиньоны, просушите их бумажным полотенцем, выложите в миску. Посыпьте прованскими травами, черным перцем или готовыми смесями приправ для грибов, посолите по вкусу. Перемешайте и полейте растительным масло.
Дайте грибам постоять в маринаде полчаса-час. Выложите их на решетку для барбекю и запекайте примерно 20 мин. Можно нанизать грибы на шампуры, тогда они приготовятся примерно за 10 мин.
Сыр на гриле
Отличная альтернатива шашлыку. Для гриля подойдут такие сорта сыра, как сулугуни, халуми или адыгейский. Они держат форму на огне.
Как готовить: нарежьте сыр ломтиками примерно по 2 см, сбрызните растительным маслом. Пропустите через пресс чеснок, смешайте его с прованскими травами, базиликом или черным перцем, солью по вкусу. Опустите сыр в чесночную массу и дайте ему постоять 10-15 мин.
Затем выложите на решетку для гриля, обжарьте с каждой стороны по 1-1,5 мин. Полейте лимонным соком и подавайте аппетитную закуску с любыми овощами и зеленью к столу.
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Лето – время отдыха на природе. Шашлык – главное блюдо всех пикников. Как его готовить вкусно, мы уже писали. А для тех, кто хочет отдохнуть от жареного мяса и...
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