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Сербия не станет закрывать небо для белорусских самолетов
Источник материала: ОНТ
Председатель Народного парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не планирует закрывать воздушное пространство для Беларуси. Об этом
Напомним, с 5 июня страны ЕС закрыли воздушное пространство для белорусских самолетов.
ФОТО: pixabay
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Председатель Народного парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не планирует закрывать воздушное пространство для Беларуси. Об этом пишет «РИА-Новости»....
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