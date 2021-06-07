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Девочка тонула в водоеме в Крупском районе. Она умерла по дороге в больницу

07.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девочка тонула в водоеме в Крупском районе. Она умерла по дороге в больницу

Трагедия произошла в Крупском районе. Девочка тонула в водоеме, позже она скончалась по дороге в учреждение здравоохранения, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

ЧП произошло 6 июня в агрогородке Хотюхово Крупского района. Спасатели получили сообщение о тонущей в водоеме 14-летней девочке. Из воды ребенка достал находившийся неподалеку мужчина.

Как сообщили в Следственном комитете, девочка гуляла возле озера с сестрой и подругой. В какой-то момент ребенок поскользнулся и упал в воду.

Девочка умерла по дороге в больницу.

ФОТО: БЕЛТА



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Трагедия произошла в Крупском районе. Девочка тонула в водоеме, позже она скончалась по дороге в учреждение здравоохранения, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. ЧП...
 
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