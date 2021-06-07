Девочка тонула в водоеме в Крупском районе. Она умерла по дороге в больницу

Источник материала: ОНТ

Трагедия произошла в Крупском районе. Девочка тонула в водоеме, позже она скончалась по дороге в учреждение здравоохранения, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

ЧП произошло 6 июня в агрогородке Хотюхово Крупского района. Спасатели получили сообщение о тонущей в водоеме 14-летней девочке. Из воды ребенка достал находившийся неподалеку мужчина.

Как сообщили в Следственном комитете, девочка гуляла возле озера с сестрой и подругой. В какой-то момент ребенок поскользнулся и упал в воду.

Девочка умерла по дороге в больницу.

ФОТО: БЕЛТА









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram