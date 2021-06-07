Шило на мыло: Захаров покинул пост главного тренера сборной Беларуси - на его место пришел Вудкрофт

Как сообщает пресс-служба ФХБ, члены исполкома заслушали доклад Захарова о подготовке команды и ее выступлении на ЧМ-2021 в Риге.





Тренер подвел итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке, которое было принято исполкомом федерации.





Под руководством 59-летнего специалиста национальная команда заняла 15-е место (из 16) на чемпионате мира-2021, который завершился 6 июня в Риге.





С 4 баллами в 7 поединках Беларусь финишировала на последней строке в своей группе. Прописку в элите наша команда сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах.





Выступление национальной сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.





Для Михаила Захарова это был третий приход к руководству сборной Беларуси. Он был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, сменив на этом посту Андрея Сидоренко. До 10 сентября он совмещал работу в национальной команде с должностью в минской «Юности», но затем сосредоточился только на сборной, пишет Трибуна . Он был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, сменив на этом постуДо 10 сентября он совмещал работу в национальной команде с должностью в минской «Юности», но затем сосредоточился только на сборной, пишет



