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Шило на мыло: Захаров покинул пост главного тренера сборной Беларуси - на его место пришел Вудкрофт
Источник материала: Партизан
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров покинул свой пост. На этот пост назначен канадский специалист Крэйг Вудкрофт, который вот уже несколько лет безуспешно тренирует минское "Динамо"
Лукашенко и Захаров (справа)
Как сообщает пресс-служба ФХБ, члены исполкома заслушали доклад Захарова о подготовке команды и ее выступлении на ЧМ-2021 в Риге.
Тренер подвел итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке, которое было принято исполкомом федерации.
Под руководством 59-летнего специалиста национальная команда заняла 15-е место (из 16) на чемпионате мира-2021, который завершился 6 июня в Риге.
С 4 баллами в 7 поединках Беларусь финишировала на последней строке в своей группе. Прописку в элите наша команда сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах.
Выступление национальной сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.
Для Михаила Захарова это был третий приход к руководству сборной Беларуси. Он был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, сменив на этом посту Андрея Сидоренко. До 10 сентября он совмещал работу в национальной команде с должностью в минской «Юности», но затем сосредоточился только на сборной, пишет
Как стало известно
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров покинул свой пост. На этот пост назначен канадский специалист Крэйг Вудкрофт, который вот уже несколько лет...
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