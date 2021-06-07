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Telegram-чат "Лида для жизни" стал "экстремистским"
Источник материала: Партизан
Суд Лидского района удовлетворил иск районной прокуратуры и признал экстремистским Telegram-чат "Лида для жизни ЧАТ", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Обвинение традиционное — призывы к экстремистской деятельности: блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам милиции, уничтожению и повреждению их имущества с целью препятствования их законной деятельности либо из мести за исполнение служебных обязанностей.
Кроме того прокуратура говорит о комментариях с оскорблениями и угрозами в адрес представителей силового блока и государственных служащих, а также членов их семей.
Копия судебного решения направлена в Министерство информации для включения чата в список экстремистских материалов.
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Суд Лидского района удовлетворил иск районной прокуратуры и признал экстремистским Telegram-чат "Лида для жизни ЧАТ", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
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