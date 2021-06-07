Меган Маркл и принц Гарри ушли в декретный отпуск

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл делают паузу в своей скандальной карьере: пара ушла в декрет по уходу за ребенком.

В минувший уикенд мятежные герцоги объявили о том, что снова стали родителями. Дочь Сассексов появилась на свет 4 июня в одной из больниц Калифорнии. Девочку назвали в честь прабабушки-королевы и покойной бабушки – Лилибет Диана, и она уже заняла свое место в очереди на престол, даже несмотря на отречение родителей.

Принц Гарри и Меган Маркл не стали тянуть время и сразу же подали документы на декретный отпуск: об этом рассказал автор бестселлера о герцогах Омид Скоби.

Новость произвела настоящий фурор в соцсетях: многие поклонники удивились очередному поступку мятежников.

"Я понимаю, что Гарри работает на двух работах, но откуда в отпуск ушла Маркл?"; "А с каких пор в США в декрет отправляют отцов?"; "Это шутка? Декрет, серьезно?" – прокомментировали в сети.

Скоби также отметил, что в настоящее время пара не планирует заключать новые контракты, но вот фонд Сассексов Archewell продолжит работу в прежнем режиме.

Еще одна новость огорчила всех поклонников: в ближайшее время Меган и Гарри не планируют публиковать снимки своей малышки.