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Из зала суда: «Собака как собака, в собаках не разбираюсь»

07.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

За якобы участие в дворовых Маршах на прошлой неделе людям присудили 275 суток ареста и 14,5 тысяч рублей штрафа.

Только за одну прошедшую неделю в Минске были задержаны 20 человек, которых обвинили в участии в несанкционированных мероприятиях. Практически никто из задержанных не признал вину, многие предоставляли суду доказательства, казалось бы, железного алиби.

12 человек, задержанных 2 июня в парке Тивали, утверждали, что были на прогулке, кто-то с собакой, кто-то на велосипеде. Канал ПЦ «Вясна» приводит кусок диалога из зала суда:

— Какая собака у меня была? Какой породы?

— В собаках не разбираюсь.

— Какого цвета?

— Собака как собака.

— Было две собаки.

— Да. Было две собаки.

— У меня еще в кармане была третья собака. Надеюсь, хоть суд разберется.

Однако судьи Мария Ерохина и Юлия Близнюк не стали разбираться в деталях и породах собак, обвинили всех по ст. 24.23 КоАП, восьмерым задержанным присудили по 15 суток ареста, двоим мужчинам дали по 30 суток. Еще двух женщин, которые имеют малолетних детей, оштрафовали на 100 базовых (2900 рублей).

Четверых минчан задержали за их якобы участие в Марше, который прошел в конце мая на улице Притыцкого. Трое из них готовы были предоставить видеодоказательства того, что они не принимали участия в Марше, однако судей Ерохину и Близнюк это не убедило. Двум задержанным мужчинам присудили арест 30 суток, женщине – штраф 100 базовых. В процессе над еще одной задержанной был объявлен перерыв.

В Сухарево после дворового Марша были задержаны четыре случайных женщины. Родные всех утверждают, что они вообще ни в чем не участвовали. Тем не менее, троим задержанным присудили 10-15 суток ареста, еще одной — штраф 200 базовых величин. 

 
Теги: Минск
 
 
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За якобы участие в дворовых Маршах на прошлой неделе людям присудили 275 суток ареста и 14,5 тысяч рублей штрафа.
 
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