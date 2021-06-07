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Михаил Захаров ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по хоккею после провала на ЧМ

07.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Члены исполкома ФХБ заслушали доклад главного тренера национальной сборной Беларуси о подготовке команды и ее выступлении на чемпионате мира 2021 года в Риге. Михаил Захаров подвел итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке.

Михаил Захаров ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по хоккею после провала на ЧМ

Фото hockey.by

Отставка была принята исполкомом федерации, говорится в сообщении ФХБ.

Под руководством Захарова сборная заняла 15-е место на чемпионате мира (из 16 команд). Белорусы одержали одну победу в семи матчах. С 4 баллами в 7 поединках Беларусь финишировала на последней строке в своей группе, пропустив вперед Россию, Швейцарию, Чехию, Словакию, Швецию, Данию и Великобританию.

На ЧМ-2021 белорусы опередили только итальянцев, которые не набрали в Риге ни одного очка. Прописку в элите сборная сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах.

Выступление национальной сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.

Главным тренером сборной Беларуси по хоккею стал Крэйг Вудкрофт (он же занимает сейчас пост главного тренера минского «Динамо»).

С 26 по 29 августа сборной предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

 
 
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