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Триатлонистка из Беларуси попала под машину во время велотренировки в Москве

07.06.2021 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Валентина Зеленкевич — мастер спорта Беларуси по триатлону и плаванию, выступала за сборную страны по триатлону в 2019 году, по плаванию в 2017 году. После поддержки протестов и увольнения из РЦОП по велоспорту в октябре прошлого года переехала в Москву. В минувшую субботу в российской столице во время тренировки ее сбил автомобиль, сообщила она сама в соцсетях. Валентина получила множественные травмы.

Триатлонистка из Беларуси попала под машину во время велотренировки в Москве

«Я попала в аварию — меня на велосипеде сбила машина, — не разжимая челюстей, говорит на видео в соцсетях девушка. — Удар пришелся на подбородок, я сломала челюсть в трех местах со смещением, выбила и раздробила зубы».

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Валентина Зеленкевич — мастер спорта Беларуси по триатлону и плаванию, выступала за сборную страны по триатлону в 2019 году, по плаванию в 2017 году. После поддержки...
 
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