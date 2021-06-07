Триатлонистка из Беларуси попала под машину во время велотренировки в Москве

Источник материала: Onliner

Валентина Зеленкевич — мастер спорта Беларуси по триатлону и плаванию, выступала за сборную страны по триатлону в 2019 году, по плаванию в 2017 году. После поддержки протестов и увольнения из РЦОП по велоспорту в октябре прошлого года переехала в Москву. В минувшую субботу в российской столице во время тренировки ее сбил автомобиль, сообщила она сама в соцсетях. Валентина получила множественные травмы.





«Я попала в аварию — меня на велосипеде сбила машина, — не разжимая челюстей, говорит на видео в соцсетях девушка. — Удар пришелся на подбородок, я сломала челюсть в трех местах со смещением, выбила и раздробила зубы».