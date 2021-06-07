Подготовлен проект указа для «Великого камня». Он поможет привлечь новые инвестиции

Источник материала: Onliner

Сегодня Александру Лукашенко доложили о состоянии дел в индустриальном парке «Великий камень», передает БЕЛТА. В деятельность парка планируется ввести нововведения, которые помогут его развитию.

— Льготные условия приличные в парке. И мы создавали этот парк, ориентируясь на то, что сможем в страну привлечь высочайшие технологии. Обучим наших людей этим технологиям. И опыт парка в производственных сферах перенесем на Беларусь. Это самое главное, — отметил Лукашенко.

Также есть позиция по введению льготных условий для резидентов: «Нельзя принимать нормативно-правовые акты, тем более указы президента, не убедившись в том, а какой результат был от прежних подобных решений».

Помимо этого, Лукашенко заметил, что льготы для инвесторов должны быть выгодны в плане интересов государства: мол, если есть польза только для инвесторов, то такие предложения едва ли получат поддержку.

Уже готов проект указа, который направлен на улучшение инвестиционного климата — это нужно для стимулирования нового инвестиционного цикла. Среди изменений названы упрощение административных процедур, придание большей самостоятельности органам управления и расширение видов деятельности.

Сейчас в «Великом камне» 69 резидентов из 13 стран, объем инвестиций более 1,25 млрд долларов. Примерно половина компаний уже запустили свои производства, благодаря чему появилось более 1,66 тыс. рабочих мест.

Льготы возможны и для стартапов, отметил глава администрации парка Александр Ярошенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

— На конкурсной основе, отобрав соответствующий проект, мы через шесть месяцев после прохождения инкубирования будем смотреть на его промежуточные результаты. Если они положительные, то мы этому проекту даем вырасти из идеи в коммерческий проект и возможность стать резидентом парка, — сказал Ярошенко. Также глава администрации назвал такую статистику: без поддержки выживает лишь один из десяти стартапов, а когда государство и инвесторы помогают компаниям, то выживаемость достигает 70—80%.