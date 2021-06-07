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МАРТ расширил список товаров, цены на которые будет регулировать государство

07.06.2021 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление №40 «О регулировании цен на социально значимые товары». Это постановление расширяет список товаров, цены на которые будут регулироваться государством. Надбавка на них не должна превышать 25%.

«По данным ФАО, прирост мировых цен на продовольствие в целом в мае 2021 г. в годовом выражении ускорился до 37,5 процента (28,7 процента в апреле), в том числе прирост цен на мясо составил 8,3 процента, молоко — 25,9 процента, зерновые культуры — 34,5 процента, масло растительное — 120,9 процента, — сообщает МАРТ. — По данным Всемирного банка, в мае 2021 г. цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4 процента, чай — до 75,5 процента, пальмовое масло — в два раза».

На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие наблюдается ускорение годового прироста потребительских цен в Республике Беларусь, МАРТ принял постановление от 1 июня 2021 г. №40 «О регулировании цен на социально значимые товары».

Оно предусматривает:

  • сближение перечней товаров, на которые осуществляется ценовое регулирование в соответствии с постановлением Правительства от 23 февраля 2021 г. №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». Постановлением вводится регулирование цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую;
  • изменение подходов к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25 процентов на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

«Также постановлением уточняются подходы к регулированию цен на детское питание», — объясняет министерство.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Оно уже включено в Национальный реестр.

(будет дополнено)

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление №40 «О регулировании цен на социально значимые товары». Это постановление...
 
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