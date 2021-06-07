Владелец «Уралхима» Мазепин отрицает причастность к финансированию канала Путило и Протасевича. В Кремле просят разъяснений

Источник материала: Onliner

Напомним, ранее в интервью Романа Протасевича прозвучало предположение, что телеграм-канал, который они вели с Путило, получал пожертвования от российского бизнесмена. Упоминалось, что он является конкурентом Михаила Гуцериева, но имя названо не было. Сегодня гендиректор и основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин опроверг свою причастность к финансированию такой деятельности. Об этом сообщает «РИА Новости». Через некоторое время на его заявление отреагировали в Кремле.

Вот что сказал сам Мазепин.

— То, что касается главного вопроса, — финансирования. Не было сказано имен и фамилий, но были сказаны определенные факты. Это компания, в названии которой есть «Урал» и которая является конкурентом Гуцериева, и про встречи в Польше. Я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанные телеграм-каналы. Насколько я знаю, Михаил Гуцериев занимается многими проектами, включая нефтяной бизнес и творчество. Я не имею ни к первому, ни ко второму отношения, и мы здесь не являемся конкурентами.

Что касается встреч в Польше, во время ковида очень сложно приехать куда-то и не быть замеченным, особенно когда нужны специальные разрешения. Я никогда в жизни не был в Польше. Мне неприятно говорить про финансирование телеграм-каналов не потому, что нет фактов, а потому, что это противоречит моим взглядам, — рассказал олигарх на канале «Россия 24».

Кроме того, на эту историю отреагировал и официальный Кремль. Сегодня Дмитрий Песков на слова Мазепина заявил следующее.

— Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Вот действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, но мы не знаем, о ком, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила, — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее в интервью Романа Протасевича прозвучало предположение, что телеграм-каналы получали пожертвования от российского бизнесмена, который является конкурентом Михаила Гуцериева. Его имя Протасевич не назвал.