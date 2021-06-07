﻿ Владелец «Уралхима» Мазепин отрицает причастность к финансированию канала Путило и Протасевича. В Кремле просят разъяснений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владелец «Уралхима» Мазепин отрицает причастность к финансированию канала Путило и Протасевича. В Кремле просят разъяснений

07.06.2021 13:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Напомним, ранее в интервью Романа Протасевича прозвучало предположение, что телеграм-канал, который они вели с Путило, получал пожертвования от российского бизнесмена. Упоминалось, что он является конкурентом Михаила Гуцериева, но имя названо не было. Сегодня гендиректор и основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин опроверг свою причастность к финансированию такой деятельности. Об этом сообщает «РИА Новости». Через некоторое время на его заявление отреагировали в Кремле. 

Вот что сказал сам Мазепин.

— То, что касается главного вопроса, — финансирования. Не было сказано имен и фамилий, но были сказаны определенные факты. Это компания, в названии которой есть «Урал» и которая является конкурентом Гуцериева, и про встречи в Польше. Я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанные телеграм-каналы. Насколько я знаю, Михаил Гуцериев занимается многими проектами, включая нефтяной бизнес и творчество. Я не имею ни к первому, ни ко второму отношения, и мы здесь не являемся конкурентами.

Что касается встреч в Польше, во время ковида очень сложно приехать куда-то и не быть замеченным, особенно когда нужны специальные разрешения. Я никогда в жизни не был в Польше. Мне неприятно говорить про финансирование телеграм-каналов не потому, что нет фактов, а потому, что это противоречит моим взглядам, — рассказал олигарх на канале «Россия 24».

Кроме того, на эту историю отреагировал и официальный Кремль. Сегодня Дмитрий Песков на слова Мазепина заявил следующее.

— Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Вот действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, но мы не знаем, о ком, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила, — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее в интервью Романа Протасевича прозвучало предположение, что телеграм-каналы получали пожертвования от российского бизнесмена, который является конкурентом Михаила Гуцериева. Его имя Протасевич не назвал.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, ранее в интервью Романа Протасевича прозвучало предположение, что телеграм-канал, который они вели с Путило, получал пожертвования от российского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ці будзе амністыя для палітычных вязьняў? Што вядома на гэты момант
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by