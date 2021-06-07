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Ремонтники опубликовали интимные фото с iPhone клиентки. Apple выплатит миллионы

07.06.2021 13:25 — Разное |  
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Эта история произошла еще в 2016 году, но известно о ней стало только сейчас, передает The Telegraph. 21-летняя студентка сдала в ремонт сломанный iPhone на фабрику Pegatron в Калифорнии. Два сотрудника завода изучили фотографии с телефона и опубликовали их на странице девушки в Facebook.

Всего на страницу в соцсети выложили десять снимков: на изображениях девушка была преимущественно без одежды. Кроме этого, в Facebook появилось интимное видео студентки. О появившемся контенте девушка узнала от своих друзей.

Студентка решила отстаивать свои права в суде. Ответчиком выступала Apple, точная сумма компенсации неизвестна, однако речь о миллионах долларов. Адвокаты девушки вели переговоры о выплате пяти миллионов.

Помимо этого, причастные к инциденту сотрудники Pegatron потеряли работу.

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Эта история произошла еще в 2016 году, но известно о ней стало только сейчас, передает The Telegraph. 21-летняя студентка сдала в ремонт сломанный iPhone на фабрику Pegatron в...
 
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