Ремонтники опубликовали интимные фото с iPhone клиентки. Apple выплатит миллионы

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Эта история произошла еще в 2016 году, но известно о ней стало только сейчас, передает The Telegraph. 21-летняя студентка сдала в ремонт сломанный iPhone на фабрику Pegatron в Калифорнии. Два сотрудника завода изучили фотографии с телефона и опубликовали их на странице девушки в Facebook.

Всего на страницу в соцсети выложили десять снимков: на изображениях девушка была преимущественно без одежды. Кроме этого, в Facebook появилось интимное видео студентки. О появившемся контенте девушка узнала от своих друзей.

Студентка решила отстаивать свои права в суде. Ответчиком выступала Apple, точная сумма компенсации неизвестна, однако речь о миллионах долларов. Адвокаты девушки вели переговоры о выплате пяти миллионов.

Помимо этого, причастные к инциденту сотрудники Pegatron потеряли работу.