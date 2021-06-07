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«Пятый элемент» объяснил, почему в магазинах показывали видео ОНТ с Протасевичем

07.06.2021 13:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Пятый элемент» объяснил, почему в магазинах показывали видео ОНТ с Протасевичем
Кадр из видео
Торговая сеть «Пятый элемент» объяснила, почему в магазинах транслировали видео ОНТ с Романом Протасевичем. Вчера это вызвало возмущение в соцсетях.

«На выставочных телевизорах могут показываться рекламные ролики производителей, рекламные ролики «Пятого элемента» или транслироваться телеканалы. Цель — показать покупателям качество картинки.

Расписание показов рекламы и переключения на трансляции ТВ централизован и автоматизирован для всех магазинов. Мы не транслируем выборочные ролики из телеэфира, выборочные передачи или интервью. А также от нас не зависит, что транслируется по государственным каналам», — объяснили «Нашей Ниве» в «Пятом элементе».
 
 
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