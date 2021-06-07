|
«Пятый элемент» объяснил, почему в магазинах показывали видео ОНТ с Протасевичем
Источник материала: UDF
Кадр из видео
«На выставочных телевизорах могут показываться рекламные ролики производителей, рекламные ролики «Пятого элемента» или транслироваться телеканалы. Цель — показать покупателям качество картинки.
Расписание показов рекламы и переключения на трансляции ТВ централизован и автоматизирован для всех магазинов. Мы не транслируем выборочные ролики из телеэфира, выборочные передачи или интервью. А также от нас не зависит, что транслируется по государственным каналам», — объяснили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера это вызвало возмущение в соцсетях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)