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«Пока не изжиты малярия и туберкулез, финансирование богатыми людьми собственного долгожительства представляется весьма эгоистичным поступком. Хотя, конечно, признаю, что было бы приятно жить как можно дольше».

«Старение — это варварство, оно просто недопустимо. Мне не нужны этические аргументы, да и вообще никакие не нужны. Это интуиция. Позволять людям умирать — дурно. Я работаю над исцелением старости и полагаю, что это надлежит делать и вам, потому что, по моему мнению, спасение жизней — ценнейший из способов потратить время. И, поскольку ежедневно более человек погибают по причинам, из-за которых молодежь вообще не должна умирать, помогая лечить старение, можно спасти больше людей, чем любым другим способом».

«Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность».

Революция для всех: от детей до стариков

«Мне хотелось бы в детстве иметь такую книгу, как эта, но не довелось. Однако теперь она существует, и вы менее чем за час можете узнать то, на что у меня ушли долгие годы. Вы можете потратить это время на борьбу с нашим главным общим врагом — смертью».

«Последний же враг истребится — смерть».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последний враг: как ученые собираются выиграть войну со старением Научный прогресс способен продлить человеческую жизнь.

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга футурологов«Смерть должна умереть». Исследователи утверждают, что примерно к 2045 году в мире будет покончено со смертью от естественных причин.публикует фрагмент из книгиЕсли принять, что научный прогресс способен продлить человеческую жизнь, то мы должны рассмотреть эту вероятность и с этической точки зрения. Наше мнение таково: это не только этично, но и является нашим моральным долгом. Тем не менее есть некоторые влиятельные люди (так называемые инфлюенсеры), например американский бизнесмен и филантроп, которые не убеждены в приоритете излечения старения. Когда в открытом общении на сайте Reddit Гейтса спросили, каково его мнение относительно исследований продления жизни и бессмертия, тот ответил:Аналогичным образом можно критиковать и множество исследовательских медицинских программ, направленных, например, на лечение рака или сердечных заболеваний. Исцеление последних также продлевает жизнь. Однако люди все еще умирают от малярии и туберкулеза (лечение которых сравнительно дешевле), а потому крупные вложения в онкологию или кардиологию могут показаться неуместными. Если критерий действительно состоит в том, чтобы за определенную сумму спасти как можно больше людей, то логично задать вопрос: «Не лучше ли тогда свернуть противораковые инициативы и, накупив на эти средства москитные сетки, распространить таковые по регионам, где продолжают страдать от малярии?» Очевидно, что нет, значит, не все столь однозначно.На самом деле главная причина смерти на планете — не малярия, не туберкулез, а старение. Таким образом, успешный проект омоложения соответствовал бы всем вышеперечисленным требованиям. Стремление к этой цели вовсе не эгоизм и не нарциссизм. От этой программы выиграют не только ученые (и их близкие). Она окажется выгодной всей планете, включая граждан тех беднейших стран, что все еще подвержены вспышкам малярии и туберкулеза. В конце концов, жители этих государств мучаются и от возрастных изменений.Главная причина мировых страданий — старение и сопутствующие ему смертельные недуги. Сегодня в мире ежедневно умирает около 150 000 человек . Две трети этих смертей связаны с возрастными заболеваниями. В более развитых странах этот показатель намного выше. Там почти 90 % людей умирают от старости и связанных с ней серьезных болезней: нейродегенеративных, сердечно-сосудистых или онкологических.На самом деле главная причина смерти на планете — не малярия, не туберкулез, а старение.Старость — трагедия, несравнимая ни с чем. Каждый день в мире от нее умирает вдвое больше людей, чем от вместе взятых малярии, СПИДа, туберкулеза, несчастных случаев, войн, терроризма, голода и т.д. и т.п. Обри ди Грей разъяснил это коротко и понятно:Величайший враг человечества — смерть от старости. Смерть всегда была нашим злейшим соперником. К счастью, смертность, вызванная войнами, голодом и такими инфекционными заболеваниями, как оспа и полиомиелит, в наши дни значительно снизилась. Главный недруг всего человечества — не религии, не национальные или культурные различия, не войны, не терроризм, не экологические проблемы, не загрязнение окружающей среды, не землетрясения, не распределение воды и пищи и не что-то еще. Страдания от всего вышеперечисленного несомненны, но в наши дни величайший враг человечества — это, конечно, старение и связанные с ним болезни.Старение причиняет людям, их семьям и обществу в целом неисчислимые страдания — стоит заметить, куда большие, чем любые иные трагедии наших дней. Жизнь — святыня большинства религий, она — преимущественное право любого человека, так как без нее все обязанности и привилегии оказываются просто бессмысленными. Право на жизнь даровано каждому, и это право, которое защищает от лишения жизни другими. Закрепленное самим фактом жизни, оно считается основным правом каждого и не только включено во Всеобщую декларацию прав человека, но и ясно прописано в большинстве передовых законодательств.С юридической точки зрения право человека на жизнь, несомненно, важнейшее из всех, поскольку является причиной существования всех остальных прав: нет смысла гарантировать собственность, религию или культуру мертвому субъекту. Оно относится к категории гражданских прав первого поколения и признано во многих международных договорах: Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Право на жизнь четко оговорено в третьей статье Всеобщей декларации прав человека:Поразительное произведение «Басня о драконе-тиране» сравнивает человеческое старение с исполинской рептилиейдеспотом, которая каждый день пожирает тысячи жизней. Общество, приспособившись к неизбежному бедствию, тратит на него колоссальные средства и старается примирить нас с великой трагедией. Басня написана в г. Ником Бостромом, специалистом в области философии науки, директором Института будущего человечества, входящего в состав философского факультета Оксфордского университета, и соучредителем Всемирной ассоциации трансгуманистов (ныне известной как Humanity+) .Мы уже выдвигали этот тезис и еще обсудим его в следующих главах: на самом деле главнейшая задача человечества — осуществление и моральное оправдание физического бессмертия. С момента появления первого Homo sapiens sapiens это всегда оставалось самой главной мечтой, но до сегодняшнего дня нам попросту не хватало технологий для ее реализации.Старение причиняет людям, их семьям и обществу в целом неисчислимые страдания — стоит заметить, куда большие, чем любые иные трагедии наших дней.Даже дети понимают, что старение — это плохо и что смерть — наиболее ужасная потеря для людей и их семей., американский писатель белорусского происхождения и глава Трансгуманистической партии США, написал детскую книгу «Смерть — это неправильно», в которой пояснил:Столяров продолжил рассказ воспоминанием о своем разговоре с матерью, в котором та объясняла, что люди в конце концов «умирают», а он, тогда еще маленький мальчик, удивляется:— Умирают? Что это значит?— Значит, что перестают существовать. Пропадают, — ответила она.— А почему умирают? Разве они сделали что-то плохое и были наказаны? — продолжил я задавать вопросы.— Нет, это случается со всеми: стареют и умирают, — сказала она.— Это неправильно! — воскликнул я, — люди не должны умирать!»К счастью, нынешние дети могут оказаться первыми бессмертными, или «амортальными»*, людьми. Если экспоненциальный рост продолжится, то первые методики омоложения не замедлят появиться. И чем скорее, тем лучше. Как сказала Мэй Уэст, американская актриса, певица, комик, сценарист и драматург: «Стать моложе можно в любом возрасте».Мы должны понимать, что живем между последним бренным и первым нетленным поколениями. Так в каком из них вы хотели бы оказаться? Советуем присоединиться к революции против старения и смерти независимо от вашего возраста. Как сказано в Библии (Первое послание к Коринфянам, :):