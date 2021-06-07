За тридцать лет число работников, занятых в АПК Беларуси, сократилось почти в четыре раза

В начале истории современной Беларуси в агропромышленном производстве были задействованы 1 миллион 67 тысяч человек, сегодня — 270 тысяч.

Такие цифры озвучил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.





«Сокращение количества людей в сельском хозяйстве является естественным процессом. Во всем мире количество людей, которые работают в АПК, всегда идет на уменьшение», — отметил Брыло в эфире телеканала СТВ.

При этом первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия подчеркнул, что если бы в Беларуси не была проведена тотальная модернизация сельского хозяйства, машинно-тракторного парка, перерабатывающих производств, «мы не смогли бы накормить страну».