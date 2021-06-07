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Песков: «Либо сам Протасевич, либо официальный Минск должны пояснить заявление о «бизнесмене из РФ»

07.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Кремле хотят разъяснений по поводу прозвучавшего в интервью Простасевича.  

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что либо сам Протасевич, либо официальный Минск должны пояснить заявление о финансировании «бизнесменом из РФ» Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским, сообщает ТАСС.

Такая информация, напомним, прозвучала в интервью Протасевича Марату Маркову в эфире ОНТ. В частности, Протасевич заявил, что Телеграм-канал якобы спонсировался компанией известного российского олигарха, которая «связана с Уралом и горной добычей». Других подробностей не прозвучало, но в прессе появились предположения, что речь именно о Дмитрии Мазепине, главе компании «Уралхим».

Сам Дмитрий Мазепин эту информацию опроверг:

— Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Телеграм-канал. Мне неприятно говорить про финансирование этого телеграм-канала, потому что это противоречит моим взглядам.

 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле хотят разъяснений по поводу прозвучавшего в интервью Простасевича.  
 
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