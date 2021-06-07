Из старых двухэтажек в новое здание. Где теперь будут располагаться суды Первомайского и Советского районов

Источник материала: Onliner

Эта стройка проходила тихо — без ажиотажа, обсуждаемых тендеров и дорогостоящих скульптур в холле. Еще в 2012 году в прессе появилась небольшая заметка о «скором переезде» судов Первомайского и Советского районов в новое здание: «Оно строится на улице Франциска Скорины неподалеку от колледжа связи. В 3-4-этажном корпусе будет 13 залов разной вместимости для слушания гражданских и уголовных дел. На первом этаже разместятся нотариальная контора, отделение банка, буфет, служебные помещения. Здание спроектировано так, что у него будет небольшой внутренний дворик, предназначенный для отдыха посетителей», — говорилось в заметке.

Но «скоро» почему-то затянулось и готовым здание можно считать только сейчас — в 2021-м. Что и говорить, Фемидам обоих районов требовались новые площади. Старые здания выглядели так: двухэтажки послевоенной постройки с узкими коридорами, маленькими кабинетиками и специфическим запахом видавшего виды строения. Неудобно там было как посетителям, так и работникам. О противоковидных мерах можно было только мечтать: когда в коридор набивается с десяток людей, дышать просто нечем.









И вот — новоселье. Серо-бежевое здание переменной этажности расположилось по адресу Ф. Скорины, 6б. Для посетителей двери пока закрыты, но представление вполне можно составить и глядя на строение снаружи. Перед зданием находится стоянка, на которой можно оставить авто, мест по ощущениям должно хватить всем желающим. Тот самый внутренний дворик рассмотреть не удалось, но, судя по конфигурации здания, он вполне может существовать.





«Уважаемые граждане, информируем вас о том, что с 7 июня 2021 года суд Первомайского и суд Советского районов города Минска переехали в новое здание», — такая информация размещена на сайте Верховного суда.











